Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.

Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.



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