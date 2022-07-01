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Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

01.07.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Akdeniz ekibi, dar alan çalışması, 5'e 2 top kapma ve pas drili yaptı.

Hatayspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

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