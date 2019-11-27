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Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb (UEFA Şampiyonlar Ligi)

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 27.11.2019 10:19 | Son Güncelleme

Sahasında Dinamo Zagreb'i 2-0 mağlup eden Atalanta, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti. İtalyan ekibi son 16 şansını da taze tuttu.

Atalanta 2-0 Dinamo Zagreb (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta karşılaşmasında İtalyan temsilcisi Atalanta, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'i konuk etti.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılan Atalanta, turnuvadaki ilk galibiyetini de Hırvat rakibine karşı elde etti. Atalanta'nın gollerini 27. dakikada penaltıdan Luis Muriel ve 47. dakikada Papu Gomez kaydetti.

Atalanta gruptaki puanını da 4'e yükseltti ve son haftaya umutlu girdi. Dinamo Zagreb ise 5 puanda kaldı.

C Grubu'nda son maçlar 11 Aralık Çarşamba Günü, Dinamo Zagreb - Manchester City ve Shakhtar Donetsk - Atalanta arasında oynanacak.


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Anahtar Kelimeler:
dinamo zagreb atalanta uefa şampiyonlar ligi

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