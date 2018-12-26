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Atalanta 2 - 2 Juventus

İTALYA HABERLERİ  | 26.12.2018 19:23 | Son Güncelleme

Serie A'nın 18. haftasında Juventus deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Juve'ye 1 puanı Ronaldo'nun golü getirdi.

Atalanta 2 - 2 Juventus

İtalya Ligi Serie A'da şampiyonluğa koşan Juventus deplasmanda Atalanta ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk takım henüz 2. dakikada Berat Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

24'te sahneye çıkan Zapata ilk yarının 1-1 bittiğini ilan eden isim oldu. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Bentancur ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Juventus'u 10 kişi bırakıren, 3 dakika sonra Zapata, Atalanta'yı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Maçın 65. dakikasında oyuna giren Cristiano Ronaldo, 78'de attığı golle Juventus'a 2-2'lik beraberliği getiren isim oldu. Bu sonuçla Juventus puanını 50, Atalanta ise 25 yaptı.

Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:

Bologna 0 - 2 Lazio
Cagliari 1 - 0 Genoa
Frosinone 0 - 0 Milan
Fiorentina 0 - 1 Parma
Sampdoria 2 - 0 Chievo

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Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo Atalanta - Juventus

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