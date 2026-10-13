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Atalanta - Pafos FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atalanta, 15 Ekim 2026'da Gewiss Stadium'da Pafos FC ile UEFA Konferans Ligi karşılaşmasına çıkıyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Atalanta - Pafos FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
UEFA Konferans Ligi
Atalanta
Perşembe 22:00
15.10.2026
Pafos FC
Stadyum: Gewiss Stadium

Atalanta ile Pafos FC, 15 Ekim 2026 tarihinde Gewiss Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında bir araya geliyor.

Atalanta, son dönemdeki form durumu ile dikkat çekerken, Pafos FC ise güçlü bir performans sergiliyor. İki takım arasındaki bu mücadele, grup aşaması açısından büyük önem taşıyor.

Lig Durumu

Atalanta

10. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
3
B
0
M
3
P
9
8
Attığı Gol
8
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Atalanta 8 / 8

İç Saha / Deplasman Performansı

Atalanta İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
7 – 4

Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 9 puanla 10. sırada.

Pafos FC (UEFA Konferans Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (Güney Kıbrıs 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 3 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Atalanta G M M M G

tüm kulvarlar

  • 12.10.2026 Atalanta 3-1 Venezia İtalya Serie A Ligi G
  • 20.09.2026 Juventus 2-0 Atalanta İtalya Serie A Ligi M
  • 12.09.2026 Atalanta 1-2 Cagliari İtalya Serie A Ligi M
  • 05.09.2026 Roma 2-1 Atalanta İtalya Serie A Ligi M
  • 31.08.2026 Atalanta 1-0 Bologna İtalya Serie A Ligi G
Pafos FC

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Anorthosis 1-3 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 18.09.2026 Pafos FC 0-2 AEL Limassol Güney Kıbrıs 1. Ligi M
  • 13.09.2026 AEK Larnaca 0-1 Pafos FC Güney Kıbrıs 1. Ligi G
  • 07.09.2026 Pafos FC 0-0 Olympiakos Nicosia Güney Kıbrıs 1. Ligi B
  • 03.09.2026 Omonia 0-1 Pafos FC Güney Kıbrıs Süper Kupası G

Maç öncesi değerlendirme

Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak, formunu sorgulatıyor. Pafos FC ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile iyi bir grafik çizerken, UEFA Konferans Ligi'nde de az gol yiyerek dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Atalanta

4 eksik
Isak Hien Sakat Uyluk Sakatlığı
Kamaldeen Sulemana Sakat Diz Sakatlığı
Odilon Kossounou Sakat Adale Problemi
Giacomo Raspadori Sakat Adale Problemi

Pafos FC

1 eksik
Murad Mammadov Şüpheli

Atalanta kadrosunda Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Kamaldeen Sulemana (Sakat - Diz Sakatlığı), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi) ve Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Pafos FC kadrosunda Murad Mammadov (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Nikola Krstovic Nikola Krstovic Atalanta 3 Gol 1 Asist
Eljif Elmas Eljif Elmas Atalanta 0 Gol 1 Asist
Nicola Zalewski Nicola Zalewski Atalanta 0 Gol 1 Asist
Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori Atalanta 1 Gol 0 Asist

Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Nikola Krstovic.

Sıkça Sorulan Sorular
Atalanta - Pafos FC maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

Atalanta - Pafos FC maçı saat kaçta?

22:00

Atalanta - Pafos FC maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Atalanta - Pafos FC maçında hangi oyuncular eksik?

Isak Hien, Kamaldeen Sulemana, Odilon Kossounou, Giacomo Raspadori ve Murad Mammadov.

Atalanta ve Pafos FC'nin ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
atalanta
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