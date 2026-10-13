Atalanta - Pafos FC Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Atalanta ile Pafos FC, 15 Ekim 2026 tarihinde Gewiss Stadium'da UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında bir araya geliyor.
Atalanta, son dönemdeki form durumu ile dikkat çekerken, Pafos FC ise güçlü bir performans sergiliyor. İki takım arasındaki bu mücadele, grup aşaması açısından büyük önem taşıyor.
Atalanta (UEFA Konferans Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 0 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 9 puanla 10. sırada.
Pafos FC (UEFA Konferans Ligi) son 1 maçta 1 beraberlik alırken 1 gol atıp 1 gol yedi. (Güney Kıbrıs 1. Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 3 gol yedi.
Atalanta, son 5 maçında 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak, formunu sorgulatıyor. Pafos FC ise son 5 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile iyi bir grafik çizerken, UEFA Konferans Ligi'nde de az gol yiyerek dikkat çekiyor.
Atalanta kadrosunda Isak Hien (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Kamaldeen Sulemana (Sakat - Diz Sakatlığı), Odilon Kossounou (Sakat - Adale Problemi) ve Giacomo Raspadori (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Pafos FC kadrosunda Murad Mammadov (Şüpheli) yer almıyor.
Atalanta kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Nikola Krstovic.
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