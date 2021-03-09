Atalardan gelen gelenek! Tandırda pişen kazın yağı pilava damlıyor tadı damaklarda kalıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde de 69 yaşındaki Gülyağı Deveci evine konuk olan misafirleri için tandırda kaz pişirdi. Sabah erkenden yaktığı tandır kızana kadar tencerede pişirdiği kazı kıvamını alması, kızarması ve yağını pilava damlatması için tandıra asan 6 çocuk 12 torun sahibi Gülyağı Deveci, "Bizde misafire kaz ikram etmek atalarımızdan beri gelen önemli bir gelenektir. Özellikle kazları tandırda pişiririz. Bizde bir büyükbaş hayvan bile ölse üzülmeyiz ama kaz öldüğünde çok üzülürüz. Kaz bizim için çok değerlidir. Bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi son derece zor ve meşakkatli olan kazlarımıza gözümüz gibi bakarız. Bugün de evimizde köyden gelen misafirlerimiz ve onlar için kaz hazırladık. Bir boğa kadar kıymetli olan kazı ikram etmek bizi son derece mutlu ediyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYORLAR

Kaz yetiştiricileri gurbetteki akrabalarına, evlerine gelecek olan misafirlere ve kendileri için ayırdıkları kazların dışında kalanları ise satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Evlerde saklanan kazlar kış mevsiminde pişirilmeden önce tandır hazırlanıyor. Bir süre tencerede pişirildikten sonra tandıra asılıyor altına da bulgur veya kavılca buğdayı konuluyor. Kaz piştikçe eriyen yağ pilava damlayarak kendine has tadı bırakıyor.

'BÜYÜKBAŞ DEĞİL, KAZ ÖLÜNCE ÜZÜLÜYORUZ'

Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde de 69 yaşındaki Gülyağı Deveci evine konuk olan misafirleri için tandırda kaz pişirdi. Sabah erkenden yaktığı tandır kızana kadar tencerede pişirdiği kazı kıvamını alması, kızarması ve yağını pilava damlatması için tandıra asan 6 çocuk 12 torun sahibi Gülyağı Deveci, "Bizde misafire kaz ikram etmek atalarımızdan beri gelen önemli bir gelenektir. Özellikle kazları tandırda pişiririz. Bizde bir büyükbaş hayvan bile ölse üzülmeyiz ama kaz öldüğünde çok üzülürüz. Kaz bizim için çok değerlidir. Bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi son derece zor ve meşakkatli olan kazlarımıza gözümüz gibi bakarız. Bugün de evimizde köyden gelen misafirlerimiz ve onlar için kaz hazırladık. Bir boğa kadar kıymetli olan kazı ikram etmek bizi son derece mutlu ediyor. Herkese afiyet olsun" dedi.