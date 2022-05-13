YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

13.05.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 8 katlı binanın 7. katındaki dairede çıkan yangında hasar oluştu.

Bronz Sokak'taki 8 katlı binanın 7. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
GÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldıGÜNCELLEME - Tekirdağ'da araştırma için beslenen arı kovanlarını tahrip edenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Trabzonspor Teknik Direktör Avcı, hedeflerini anlattı:Trabzonspor Teknik Direktör Avcı, hedeflerini anlattı:
Anahtar Kelimeler:
yangın Ataşehir

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:56
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:57
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Resmen katliam! ''Şeytanlar ele geçirdi'' dedi ve...

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Kendinizi övmeyi ihmal etmeyin! Bugün kazançlı çıkabilirsiniz

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.