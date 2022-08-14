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Atatürk Orman Çiftliğinin spor tesisleri ve yiyecek içecek mekanları kiralanacak

14.08.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Orman Çiftliğinin spor tesisleri ve yiyecek içecek mekanları kiralanacak

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne (AOÇ) ait halka açık spor tesisleri ve alanlarıyla halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlar ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalan, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki toplam 6 bin 545 metrekarelik taşınmazın halka açık spor tesisleri ve alanları ile buralara gelenlerin yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık 17 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 61 bin 200 lira olarak belirlendi. İhalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.

İhale, 25 Ağustos saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar AOÇ Ticaret Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.

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