Atatürk'ü sevmeyenlere hakaret etmişti! Jahrein ifade vermeye çağrıldı

Başarılı yayıncılık kariyerinin ardından bir süredir siyasetin içinde yer alan yayıncı Jahrein'in Instagram'dan attığı hikayede, bir yayınında söylediği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunun bulunduğunu ve karakola ifade vermeye çağrıldığını açıkladı.

"HAKKIMDA ŞİKAYETTE BULUNULMUŞ"

Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında hakkında şikayette bulunulduğunu söyleyen Jahrein, "Bir yayınımda Atatürk'ü sevmeyenlere hakaret ettiğim için şikayette bulunulmuş." dedi ve açıklamalarına devam etti.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

Karakola ifade vermeye çağrıldığını söyleyen yayıncı Jahrein, "Burada suç teşkil eden şey nedir? Halkın bir kısmına yani Atatürk'ü sevmeyenlere hakaret ettiğim için şikayet olmuş ve bu konu ile ifade vermek için karakola çağrılıyorum ve savcılık bunu işleme koymuş." şeklinde açıklama yaptı.

