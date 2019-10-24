Mynet Trend

Atatürk'ün ilk heykelinin bu hali büyük tepki çekti

sesamos sesamos
YAŞAM  | 24.10.2019 17:29 | Son Güncelleme

Sarayburnu'nda bulunan Atatürk heykeli uzun süredir temizlik yapılmaması nedeniyle görenlerin tepkisini çekti.

Sultanahmet'te 25 Ağustos 1925 tarihinde temeli atılan ve 3 Ekim 1926 tarihinde açılışı yapılan heykele Atatürk'ün bizzat modellik yaptığı ilk figüratif heykel ve İstanbul'daki ilk anıt heykel olma özelliği taşıyor.

2004 yılında Marmaray Projesi sebebiyle Atatürk heykelinin de içinde bulunduğu Sarayburnu Parkı'nın bir kısmı metal perdelerle kapatıldı. Heykeli çeviren metal perdeler bu yılın başında kaldırıldı. Heykel ve zarar gören çevresi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışma başlattı ve temizlendi. Ancak heykel yine bakımsız kaldı. Bir süredir bakım yapılmayan heykelin son hali görenlerin tepkisini çekiyor.

"İSTANBUL HALKININ ATATÜRK'E BİR ARMAĞANI"

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) heykelin tarihçesi ve sanatsal değeri hakkında açıklamalarda bulunan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Bizim ülkemizde çok sayıda antik çağdan kalan, orta çağdan kalan kabartma ve heykel var. Ama modern dönemde bir meydana dikilen ilk heykel ve bugün hala yerinde duran ilk heykel Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelidir. 3 Ekim 1926 tarihinde açılışı yapıldı. Bu İslam dünyası açısından da önemli, İslam dünyasında da bir meydana Müslümanların yerleştirdiği ilk heykeldir. O yüzden çok kıymetli bu heykel. İstanbul halkının Atatürk'e bir armağanı. İstanbul şehir emanetinin, belediyenin. Avusturya'da hazırlanmış, çok güzel Türk noeklasiği, mermer bir kaidenin üzerine yerleştirilmiş. Mermer kaidenin birçok detayı çok güzel bronz detay döküm malzemeyle süslenmiş. Kitabesi de çok erken tarihli hazırlandığı için Osmanlıca. Bu da çok etkileyici. Heykel yerinde duruyor ne yazık ki İstanbullular pek ziyaret etmiyorlar ama İstanbul için çok önemlidir" dedi.

"İSLAM DÜNYASINDA VE TÜRKİYE'DEKİ İLK HEYKEL"

Yılmaz, "Bir meydana dikilen ilk heykel. Hala bir meydana dikilen bütün İslam dünyasında ve Türkiye'deki ilk heykel, Atatürk'ün ilk heykeli. Bizim için çok önemli bir nokta olmalı, sürekli gidip ziyaret edebilmeliyiz. Ama maalesef kent halkının umurunda değil. Asıl üzücü olan bu heykel süsleyen küçük aplikler, bronz süsler ise maalesef sökülmüş. Çok acı ama hurdacılar sökmüşler. Hatıra biriktirmek için sökülmemiş, bir müzeye kaldırılmamış ama heykelin kitabesi dahi yok. Her halde bir restorasyonu hak ediyor. Heykelin kendi iyi durumdadır ama tamamı çalınmıştır. Ancak eski fotoğraflardan görebiliyoruz. İstanbul halkının bu çok kıymetli anıtı yeninde sahiplenmesi gerekiyor. Kentimizin en prestijli yerinde Sarayburnu'nda, çok özel bir noktada" şeklinde konuştu.

EN SON 6 EKİM'DE TEMİZLENMİŞ

Öte yandan İBB'den edinilen bilgiye göre heykel, 6 Ekim'de yıkandı. Heykelin 29 Ekim öncesi yıkanıp temizleneceği belirtilirken kuşların yoğun bulunmasında dolayı çok çabuk kirlendiği kaydedildi. Heykel yüksek olduğu için İSTAÇ'ın özel vinç yardımıyla temizlendiği de ifade edildi.

(DHA)

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralıLise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
Az daha çantayı çöpe atacaklardı! Ağlamaya başlayınca fark edildiAz daha çantayı çöpe atacaklardı! Ağlamaya başlayınca fark edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atatürk atatürk'ün ilk heykeli sarayburnu

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Dikkat çeken anket! Türkiye'in yüzde 81'i 'mutlaka' dedi

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

Sevgilisini defalarca bıçakladı! Savunması 'pes' dedirtti

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Özel fotoğrafları aileden tepki! 'Dudaktan öperken bile...'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

Mete Yarar'dan çarpıcı Suriye tespiti! 'Bu bir oyun kurmaktır'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı

Bursa'da çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Az daha çantayı çöpe atacaklardı! Ağlamaya başlayınca fark edildi

Okulda şoke eden olay! Veli, iki oğluyla beraber öğretmeni dövdü

Okulda şoke eden olay! Veli, iki oğluyla beraber öğretmeni dövdü

Antalya'da örümcek adam kostümlü sürücü şaşırttı

Herkes bu adamın kim olduğunu merak ediyor

O mahalleye giriş yasaklandı! 'Tekrar etmesinden korkuyoruz'

O mahalleye giriş yasaklandı! 'Tekrar etmesinden korkuyoruz'

İzmir'de zayıflamak için yağ aldırma ameliyatı geçiren adam hayatını kaybetti!

Zayıflamak için gittiği hastaneden cenazesi çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.