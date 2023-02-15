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Atatürk Üniversitesi deprem bölgesi için mobil tuvalet üretimini sürdürüyor

15.02.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite atölyelerinde günde 20 mobil tuvalet üretiliyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için mobil tuvalet üretimine devam ediyor.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın belirlediği ihtiyaçlar listesi kapsamında üniversitenin Kalkındırma Vakfı bünyesinde başlatılan yardım kampanyasında, Atatürk Üniversitesi Özel Vakfı Okullar öğrenci ile velileri başta olmak üzere akademik ve idari personel ile hayırseverlerce toplanan yardımlar AFAD ile koordinasyon sağlanarak deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Ekmek ihtiyacının karşılanması için üniversitenin gıda ve hayvancılık merkezi ekmek fabrikasında, üniversite, Kızılay ve Erzurum Ticaret Borsası adına 100 bin ekmek üretilerek deprem bölgesine bölgeye gönderildi.

Kentteki vatandaşlar, kurum ve kuruluşların da desteğiyle tamamı üniversitenin atölyelerinde üretilen ve içinde elektrik ile su tesisatı sistemi kurularak üretilen 100 seyyar tuvalet de depremzedelere yollandı.

Üniversitede günlük 20 mobil tuvalet üretimi yapılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bugünlerin üstesinden geleceklerini, tüm kaynaklarını seferber ederek depremzedelerin yanında olduklarını belirtti.

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Atatürk Üniversitesi Erzurum yardım

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