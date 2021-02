Atatürk Üniversitesi veriye dayalı karar verme sürecine başladı

Atatürk Üniversitesi Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde yürütülen Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile hayata geçirdiği çalışma ve yeniliklere bir yenisini daha ekledi.

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Projesiyle 7 katmanda geliştirdiği ve uygulamaya aldığı Strateji Planı, Kalite Yönetimi, Performans Yönetim Sistemi, Ödül ve Teşvik Sistemi, Atama Yükseltme Kriterleri ile Yeni Yönetişim Modelinin ardından şimdi ise yine 7 katmanda oluşturulan Akademik Veri Yönetim Sistemiyle veriye dayalı karar alma dönemine geçti.

Atatürk Üniversitesinde 2018 yılından itibaren başlatılan alt yapı çalışmalarının ardından 2019 yılında Veri Yönetimi ve Analizi Ofisi kurulmasıyla başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kurumsal stratejiler, yönetsel süreçler ile operasyonel kararlar için gerekli verileri sağlamak ve işlemek, verilerin tek bir merkezde toplanması ve yönetilmesi için çevrim içi çalışan bir süreç tasarlamak, veriye dayalı kararlar alınabilmesi için konu ve sorun temelli raporlar hazırlamak ve uluslararası sıralama kuruluşlarında görünürlüğü sağlamak amacıyla kurulan Veri Yönetimi ve Analizi Ofisi kısa sürede birçok çalışmaya imza attı.

Ofis bu amaçlar doğrultusunda, uluslararası sıralama kuruluşlarının sıralama ölçütlerinde kullandıkları metodolojileri inceleyerek istenen bilgileri gruplandırdı. Veri sistematiğini birimlerle yapılan otak çalışmalarla belirleyerek Quacquarelli Symonds (QS), Times Higker Education (THE) ve Round University Ranking (RUR) gibi sıralama kuruluşları ile iletişime geçip istenen verileri ilgili veri tabanlarına yükledi.

Ofis ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) doğrultusunda ve University Impact Rankings çalışmaları kapsamında SDG’ye yönelik faaliyetleri belirleyerek izlenen politika ve stratejiler için belgeler oluşturdu. Bu belgeler SDG web sitesiyle entegre edilen ve Üniversite sitesinde yer alan SDG web sayfasında yayınlandı.

Yeni nesil üniversite için ihtiyaç duyulan verilerin sınıflandırılması ve toplanması, ulusal düzeyde gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması ile veri yönetim sistemi ön çalışmaları içeriklerinden oluşan Veri Yönetim Sistemi ve Veriye Dayalı Karar Verme Mekanizması ile ilgili Dijital Sistemin Tasarımı çalışmalarına devam eden Veri Yönetimi Ofisi, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Veri Yönetimi ve Analizi Ofisinin yeni kurulan bir birim olmasına rağmen kısa sürede büyük işler başardığına dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Atatürk Üniversitesi, Akademik Veri Yönetim Sisteminin aynı zamanda YÖKSİS, TÜBİTAK ULAKBİM’de geliştirilen Türkiye Akademik Arşivi (HARMAN), Web of Science, Scopus ve Google Scholar ile entegrasyonun sağlanmasının önemine işaret eden Rektör Çomaklı, bu durumun üniversitenin ve öğretim elemanlarının tanınırlığının artırılmasında önemli bir rol oynağını ifade etti. Çeşitli veri tabanlarına istenilen verilerin yüklenmesinin, Atatürk Üniversitesinin ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında yerini her geçen yıl üst sıralara taşımasına imkan sağladığını söyleyen Rektör Çomaklı, yapılan çalışmaların önemli olduğunu ancak Atatürk Üniversitesinin devlet üniversiteleri içerisinde ilk beşe girmesinin amaçlandığının altını çizerek üniversitenin tüm mensuplarına çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

URAP (University Ranking By Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2020 sıralaması gibi önemli bir platformda kendine üst sıralarda yer bulan Atatürk Üniversitesi, bu başarısını daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.