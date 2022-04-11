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Atatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendi

11.04.2022 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesince hazırlanan sporcu egzersizi projesi TÜBİKAT tarafından desteklendi

Atatürk Üniversitesince hazırlanan "Egzersiz metotlarının serebral arteriyel elastikiyete etkisinin near-infrared spektrskopiyle ve serebral kortikal yolak etkisinin manyetik rezonans traktografiyle değerlendirilmesi ve egzersiz uyumunun otomatik analiz programıyla tespiti" adlı proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK-1001 Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Projeleri Destekleme Programı (ARDEB) kapsamında açılan "Spor Araştırmaları" başlıklı özel bir çağrıya üniversitenin Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalının sunduğu proje desteklendi.

Öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Polat'ın yürütücülüğünde hazırlanan ve TÜBİTAK 1001 spor araştırmaları kapsamında desteklenen proje, egzersiz metotlarının ve süresinin beyin yapısındaki değişimlerini inceleyecek.

Polat, toplam bütçesi 620 bin lira olan projenin sporcu egzersiz takibine önemli katkı sunacağını söyledi.

Egzersiz faaliyetleriyle oluşan beyindeki yapısal değişimlerin yıllardır araştırılan konular olduğunu belirten Polat, "Egzersiz faaliyetleri beyin ve vücudumuzda birçok yapısal değişim oluşturabilmektedir. Bu değişimlerin tespiti için süreçte birçok görüntüleme yöntemi ve inceleme metodu kullanılmış ve kullanımları araştırılmaya devam etmektedir." dedi.

Polat, son yıllarda bu konuyla ilgili metotların elde edilmeye başlandığını ifade ederek, "Hareketlerimizin kontrol ve dengesini sağlayan motor fonksiyonun sinirsel ağdaki yapısal değişimleri de manyetik rezonans traktografi görüntüleme tetkiki ile tespit edilmektedir. Bu nedenle projemiz, egzersiz metotlarının ve süresinin beyin yapısındaki değişimleri ve bu değişimler arasındaki bağlantıyı inceleyecek olup bu konuda öncü bir çalışma olacaktır." diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da bilime ve teknolojiye öncülük etmek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilimsel bilgi üretme yeteneğimizi ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmek için yorulmadan, usanmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Bu ve benzeri başarılar akademisyenlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarında motivasyon kaynağı olacak onlara güç, ivme ve enerji kazandıracak."

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