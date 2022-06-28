Atatürk Üniversitesinden 52 bin öğrenci mezun oldu

Atatürk Üniversitesinden, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 40 bin açık ve uzaktan eğitim, 12 bin örgün eğitimde olmak üzere 52 bin öğrencinin mezun olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, üniversitedeki mezuniyet törenleriyle yeni yaşamlarına uğurlandı.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim gören öğrenciler, eğitim alanındaki tüm aşamaları tamamlayarak mezun olurken, eğitimleri devam eden öğrencilerin notlarını yükseltmeleri için açılan yaz okulunda ise kayıtlar başlayacak.

Bu yıl 40 bin açık ve uzaktan eğitim, 12 bin örgün eğitimde olmak üzere toplam 52 bin öğrencisini mezun eden Atatürk Üniversitesi, 1958-1959 eğitim öğretim yılından beri ise 616 bin öğrenci mezun verdi.

60 bin örgün ile 500 bin açık ve uzaktan eğitim öğrencisiyle Türkiye'nin en büyük ve köklü üniversitelerinden biri olarak gösterilen Atatürk Üniversitesinde bahar yarı yılı, final ve bütünleme sınavlarının ardından yaz okuluyla sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, velilerin üniversiteye emanet ettikleri öğrencilere layıkıyla eğitim vererek onları mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını, uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime başlayan tüm bölümlerde mezuniyet heyecanının yaşandığını söyledi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılının bilimsel başarılar açısından verimli bir dönem olduğunu aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi 65 yıllık tecrübesi, teknolojik alt yapısı, mevcut bilgi işlemi, uzaktan eğitim deneyimi, öğrenme ve öğretmeyi geliştirme faaliyetleri, dijital dönüşüm çalışmaları, akademik ve idari personel yetkinliğiyle 'Hayatın hizmetinde hep ileriye' prensibiyle hareket ederek ülkesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Var olan bilgi ve tecrübesini topluma aktaran üniversitemiz, yeni eğitim-öğretim yılında da bu misyonunu sürdürecektir. Bu düşüncelerle mezun olan öğrencilerimize hayırlı olsun diyor, mevcut öğrencilerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum."



