Atatürk Üniversitesi’nden bir başarı daha

Atatürk Üniversitesi, üniversiteleri bilimsel yayın performansına göre değerlendiren National Taiwan University (NTU Ranking) Sıralamasında; Farmakoloji ve Toksikoloji alanında 209’uncu sırada, Tarım Bilimleri alanında ilk 400, Yaşam Bilimleri alanında ise ilk 500 içinde yer aldı.

Dünyanın en prestijli sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk bin üniversite arasında yer alan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde çalışmalarını yürüten "URAP Araştırma Laboratuvarı" tarafından hazırlanan Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamasında 11. olan Atatürk Üniversitesi, üniversiteleri bilimsel yayın performansına göre değerlendiren National Taiwan University (NTU Ranking) Sıralamasında ise üç alanda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında ilk 500 içinde yer alma başarısı gösterdi.

İlk defa 2016 yılında NTU Ranking sıralamasına giren Atatürk Üniversitesi, aynı kuruluşun yayımlanan 2020 sıralamasında ise canlı organizmaların hayati süreçleri ve aralarındaki ilişkilerle ilgili bilimsel çalışmaları içeren Yaşam Bilimleri alanında ilk 500’de, Tarım Bilimleri alanında ilk 400’de, Farmakoloji ve Toksikoloji alanında ise 209’uncu sırada yer aldı. Atatürk Üniversitesinin saygın sıralama kuruluşlarının açıkladığı listelerde yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitede bilim üretilmesi için önemli atılımlar yaptıklarını belirterek: “Bu başarıda her ferdimizin emeği bulunuyor. Başta bilim dünyasına önemli katkılarda bulunan akademisyenlerimiz olmak üzere Atatürk Üniversitesi ailesinin değerli mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Başarıda Her Ferdimizin Emeği Bulunuyor”

Göreve geldiği ilk dönemde Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini uygulamaya koyduklarını belirten Rektör Çomaklı, yeni dönemde de bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Söz konusu başarılarda üniversite mensubu her ferdin emeğinin bulunduğuna değinen Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi ailesi olarak daha aydınlık ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle üretiyoruz. Yeni yazılım ve programlar, fiziki koşulların iyileştirilmesi ve daha yeşil bir kampüs için çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin bilim üretebilmeleri için en uygun koşulu sağladık ve önemli atılımlar yaptık. Büyük bir aile olarak üniversitemiz, bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çalışmalara hız kesmeden devam edecek” dedi.