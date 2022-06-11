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Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 70 kilometrelik kısmı tamamlandı

11.06.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün 70 kilometrelik kısmı tamamlandı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü", üçüncü gününde sürdü.

İnebolu Türk Ocakları önünden 9 Haziran'da başlayan yürüyüşün üçüncü gününde Seydiler ilçesine ulaşan yürüyüşçüler, Şehit Şerife Bacı ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Yürüyüşe Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı (JAKEM), Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma timleri de eşlik etti.

Yürüyüşün 70 kilometrelik kısmını tamamlayan yürüyüşçüler, Halkacılar Yaylası'nda kamp yapıp, yarın 25 kilometre daha yürüyerek yarın Kastamonu'ya ulaşacak.

Fatih Yılmaz, AA muhabirine, yürüyüşe ilk defa katıldığını söyleyerek "Bu, hayatımda yürüdüğüm en güzel ve en anlamlı yol. Görev sürem burada yaklaşık bir ay sonra bitecek ama Kastamonu'da en güzel anımı burada yad ettim. Anlamı, önemi ve maneviyatı çok büyük, herkese burayı tavsiye ediyorum." dedi.

Ali Uyanık ise Konya'dan gelerek yürüyüşe katıldığını dile getirerek "Milli Mücadele'nin başladığı yollarda ayrı bir duygu ve haz ile yürüyorum. Bizi bugünlere getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'dan başlattığı mücadelede yalnız bırakmayan Şerife Bacı gibi kutsal analarımız, atalarımız için bu yolu yürüdüğümüz için mutluyuz." diye konuştu.

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Kurtuluş Savaşı

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