Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

