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Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

17.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

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Galata Köprüsü Unkapanı Köprüsü

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