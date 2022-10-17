Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.
Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.
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