ATEŞ KUŞLARI 32. BÖLÜM FULL İZLE! ATV Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ali Önsöz ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Beş sokak çocuğunun zorlu hayatının anlatıldığı Ateş Kuşları dizisi 32. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 32. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ateş Kuşları her hafta cuma günü ekrana geliyor. ATV'nin sevilen ve konusuyla ilgi çeken dizisi Ateş Kuşları her cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizi Ateş Kuşları 32. bölüm ile bu akşam ekranda olacak.

ATEŞ KUŞLARI 31. BÖLÜM ÖZETİ

Barbar şimdi Ali'nin kardeşinin peşindedir. Ancak adını sanını bilmedikleri bu kızı aramak samanlıkta iğne aramak gibidir. Üstelik kızı peşindeki belalı tiplerden önce bulmaları gerekiyor. Ayrıca onlar bilmese de Nazmiye de kızı onlardan önce bulmaya kararlıdır. Peki, Ali'nin kız kardeşi kim? O adamlar kızdan ne istiyor? Ali, kız kardeşine herkesten önce kavuşabilecek mi? Ali'nin kimliğine kavuşması gecikse de Ali evliliği çok ertelememeye kararlı olduğundan Kara ve Sare, Mercan'ın ailesinin peşine düşerler. Ancak Mercan'ın annesi de babası da ölüyken kimliğine nasıl ulaşacaklar?

ATEŞ KUŞLARI 32. BÖLÜM FULL İZLE!

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlıdır. Peki Ragıp, Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek? Barbar, bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değildir. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrenir. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları





