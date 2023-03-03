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ATEŞ KUŞLARI 6. bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde Gülayşe'ye ne olacak? İşte son bölüm özeti...

03.03.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi yeni bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. 6. bölümü yayınlanacak olan dizi ile ilgili 'Ateş Kuşları bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?' gibi konular sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları 6. bölüm izleme ekranı...

ATEŞ KUŞLARI 6. bölüm tek parça İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde Gülayşe'ye ne olacak? İşte son bölüm özeti...

Ateş Kuşları dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Görkem Sevindik, Hande Soral Demirci, İlayda Alişan gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, kendilerine 'Köksüzler' diyen beş sokak çocuğunun hikayesini anlatıyor. Ateş Kuşları dizisi bu akşam yeni bölümü ile saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

ATEŞ KUŞLARI 6. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

ATEŞ KUŞLARI 6. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE GÜLAYŞE'YE NE OLACAK?

Barbaros, yeni bölümde Gülayşe'yi kaçırıyor. Gülayşe'nin Ali'ye olan öfkesi gözünü karartır. Barbaros'tan onu kaçırmasını ister. Ejderhaya binen Gülayşe ve Barbaros mola yerine veda ederken Ateş Kuşları, gözü gibi baktığı Gülayşe'yi kaybetmekle yüzleşir. Ali ve Zıpkın, Gülayşe'yi bulmak için Barbaros'u tanıyan kişinin, Mete'nin peşindedir.

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Naz ve Menderes, 20 yıl önce çöpe bıraktıkları o bebeğin, Gülayşe'nin karşısına çıkacaklar. Ateş Kuşları'nın en büyük kâbusu gerçek olur. Gülayşe, bu kez Çatal'ın ağına düşer.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ateş Kuşları'nda Çatal, Köksüzler'in peşine düşerken Gülayşe de Barbaros için ağabeyi Ali'yi karşısına alıyor. Zıpkın ise Gülayşe'yi babasına kavuşturmak için Köksüzler yeminini bozmaya niyetlidir.
Gülayşe, Çatal'dan çaldığı paralarla tüm çocuklara yardım etmekte kararlıdır. Gülayşe'nin bu inadını gören Ali öyle bir çözüm bulur ki Gülayşe'nin hayallerini de yakar. Ama artık çok geçtir. Çatal parasını bulmak için Köksüzler'in peşine düşer. Ateş Kuşları'na her zamankinden daha yakındır.

Zıpkın, Ali'den gizli Mercan'la girdiği köşk sarmalında Köksüzler yeminini bozmaya hazırdır. Yeter ki Gülayşe babasına kavuşsun! Yoksa Zıpkın, Ali'yi yakıp Nizam'a tüm gerçekleri anlatacak mıdır?
Barbaros, evsiz kalan Gülayşe'nin bu soğukta sokaklarda kalmasına göz yummaz. Gülayşe'ye yardım etmek ister ama Ali, Barbaros'un karşısına dikilir. Gülayşe, bu kez aşkı için Ali'nin hedefindedir. Geçmişte; Zıpkın ve Kara, Gülayşe'yi yaşatmak için elinden geleni yapar. Sokaklarda Mercan ve Ali olmadan Gülayşe'ye sahip çıkmak hiç de kolay olmayacaktır.

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