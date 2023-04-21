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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan 2023 ATV yayın akışı

21.04.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü itibariyle başlamış oldu. Bayram akşamında TV seyretmek isteyen vatandaşlar dizilerin yayınlanma durumunu araştırıyorlar. Ateş Kuşları dizisinin başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan paylaşmaktadır. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 21 Nisan 2023 ATV yayın akışı

Ateş Kuşları dizisi ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri. Her cuma akşamları yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümü olan 13. bölümü merakla bekleniyor. Bayramda TV yayın akışlarında değişiklip olup olmamasının merak edilmesiyle beraber Ateş Kuşları dizisi de gündeme geldi. İşte 21 Nisan 2023 ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI?

Ateş Kuşları dizisi 21 Nisan 2023 Cuma gününün ATV yayın akışında yer alıyor. Sevilen dizi 13. yeni bölümü ile saat 20:00'de izleyicinin karşısına geçecek.

ATEŞ KUŞLARI 2

21 NİSAN CUMA ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Ateş Kuşları
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
23:45 Yıldızlara Doğru (Yabancı Sinema)
02:00 Aldatmak
05:00 Hercai


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