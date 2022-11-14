Tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken ve sokak çocuklarının hikayesinin işleneceği Ateş Kuşları dizisi hakkında araştırma yapılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturuyor. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.
Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.
İlayda Alişan
Hande Soral
Görkem Sevindik