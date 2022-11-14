Tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken ve sokak çocuklarının hikayesinin işleneceği Ateş Kuşları dizisi hakkında araştırma yapılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturuyor. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan

Hande Soral

Görkem Sevindik

