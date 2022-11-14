MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

14.11.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisi tanıtımıyla dikkat çekti. ATV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizi Ateş Kuşları hakkında araştırmalar hız kazandı. Ateş Kuşları dizisinin başrolünde İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi isimler yer alacak. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tanıtımıyla dikkatleri üzerine çeken ve sokak çocuklarının hikayesinin işleneceği Ateş Kuşları dizisi hakkında araştırma yapılıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin oturuyor. Peki Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ateş Kuşları dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Ateş Kuşları dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? Ateş Kuşları dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

İlayda Alişan

Hande Soral

Görkem Sevindik

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakışıklı oyuncuyla partner oluyor! İşte yeni diziYakışıklı oyuncuyla partner oluyor! İşte yeni dizi
Aslı Enver sessiz sedasız evlendi! işte ilk fotoğraflarAslı Enver sessiz sedasız evlendi! işte ilk fotoğraflar
Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'Göğüs dekoltesi Instagram'ı kavurdu 'Ateşli'
Anahtar Kelimeler:
atv

En Çok Okunan Haberler

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

O konuşma ortaya çıktı! Yenilginin ardından "Ben gelene kadar kimse ayrılmasın" dedi ve...

O konuşma ortaya çıktı! Yenilginin ardından "Ben gelene kadar kimse ayrılmasın" dedi ve...

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

Saldırganın yanındaki kadınlar kim?

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.