Serveti say say bitmiyor! Bülent Ersoy altın kaplama aracıyla gündemde

"Param çok, harcayacak yer arıyorum" sözleriyle sosyal medyada adından sıkça söz ettiren ve serveti saymakla bitmeyen Bülent Ersoy şimdi de altın kaplama aracıyla görüntülendi. Bülent Ersoy'un ultra lüks aracı kısa sürede gündem oldu.

Öznur Yaslı İkier

Lüks yaşantısı, pahalı zevkleri, gösterişli kostümleri ve takılarıyla adından sıkça söz ettiren Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy servetiyle gündemden düşmüyor.

Bülent Ersoy daha önce yaptığı bir açıklamada "Aşk istiyorum. Param çok, harcayacak yer arıyorum. Yakışıklı olursa olur. Kime bırakacağım bu kadar parayı?" demiş ve bu sözleriyle uzun süre magazin manşetlerinde yer almıştı.

Bülent Ersoy şimdi de Ankara'da sahne alacağı mekâna geldiği ultra lüks aracıyla gündem oldu. Altın kaplama aracıyla görüntülenen Bülent Ersoy'un o anları çok konuşuldu.

Altın kaplama bir Tesla ile mekân önüne gelen Ersoy için, "Gold kaplama Tesla, Elon Musk'ta bile yoktur" yorumları yapıldı.

Bülent Ersoy
