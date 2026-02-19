MAGAZİN

Aşk Adası'na 11 binden fazla şikâyet geldi! Sebebi ise...

Müstehcen anların yaşandığı Love Island programı yeni sezonu gündemde. Bu sefer yarışmacılar arasında yaşanan erotik anlardan ziyade zorbalık yüzünden program tartışılıyor. Bir haftada programa 11 binden fazla şikayet geldi.

İngiltere’nin en çok izlenen reality şovlarından Love Island: All Stars, bu kez aşk hikâyeleriyle değil büyük bir “zorbalık” tartışmasıyla gündemde. Program, yalnızca bir hafta içinde yayın denetim kurumu Ofcom’a yapılan 11 binden fazla şikâyetle dikkat çekti.

İzleyiciler, yarışmacılardan Lucinda Stafford’un villadaki diğer kadın yarışmacılar tarafından hedef alındığını iddia etti. Özellikle Belle Hassan, Samie Elishi ve Jessy Potts’un Lucinda’ya karşı tavırları sosyal medyada “zorbalık” yorumlarına neden oldu.

Geçtiğimiz Cuma yayınlanan “To Be Honest” oyunu sırasında yaşanan tartışma sonrası Lucinda’nın gözyaşlarına boğulması ise şikâyetlerin artmasına yol açtı. Sadece o gece Ofcom’a 8.594 başvuru yapıldığı açıklandı. Programın sunucusu Maya Jama’nın, yaşananların ardından Lucinda’yı teselli ettiği anlar da ekranlara yansıdı.

Villada yaşanan gerginlik yarışmacılar arasında da gündeme gelirken, Lucinda kendisine zorbalık yapıldığı iddialarını kabul etmedi. Program sözcüsü ise yarışmacıların duygusal sağlığının öncelikleri olduğunu ve psikolojik desteğin 7/24 sağlandığını belirtti.

Daha önce de benzer şikâyetlerle gündeme gelen yarışmada tansiyonun düşüp düşmeyeceği merak konusu olurken, izleyiciler yeni bölümlerde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

