Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları dizisine Kara karakteriyle dahil olan Ali Önsöz başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla büyük beğeni topluyor. Özel hayatı merak edilen ünlü ismin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Ali Önsöz sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sevgilisine 'Prensesim' diyen ünlü oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Ünlü oyuncu bir süredir Nur Adina Denizkuşu ile birliktelik yaşıyor. Moskova Devlet Üniversitesi Psikoloji mezunu olan Nur Adina sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Duru güzelliği ve fit hali ile beğeni toplayan Nur Adina ve Ali Önsöz'ün pozlarına; 'Maşallah', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Ne şanlısın' gibi yorumlar yapıldı.

2000 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ali Önsöz, ilk kez 2021 yılında Sana Söz dizisinde Bora karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı.

2022 yılında ise Darmaduman dizisinin kadrosunda yer alan Ali Önsöz şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna dahil oldu.





