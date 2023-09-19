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Ateş Kuşları’nın Kara’sı Ali Önsöz'ün sevgilisi bakın kim çıktı! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

19.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Ateş Kuşları dizisinde hayat verdiği Kara karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkan Ali Önsöz başarılı oyunculuk performansı ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Özel hayatı da merak edilen Ali Önsöz'ün sevgilisi bakın kimmiş. Ünlü oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle mest etti.

İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Ateş Kuşları dizisine Kara karakteriyle dahil olan Ali Önsöz başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla büyük beğeni topluyor. Özel hayatı merak edilen ünlü ismin sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

ateş kuşları kara

Ali Önsöz sevgilisi ile pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sevgilisine 'Prensesim' diyen ünlü oyuncunun sevgilisi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Ali Önsöz sevgilisi

Ünlü oyuncu bir süredir Nur Adina Denizkuşu ile birliktelik yaşıyor. Moskova Devlet Üniversitesi Psikoloji mezunu olan Nur Adina sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Ali Önsöz SEVGİLSİİ 2

Duru güzelliği ve fit hali ile beğeni toplayan Nur Adina ve Ali Önsöz'ün pozlarına; 'Maşallah', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Ne şanlısın' gibi yorumlar yapıldı.

Nur Adina

2000 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ali Önsöz, ilk kez 2021 yılında Sana Söz dizisinde Bora karakteriyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Ali Önsöz 2

2022 yılında ise Darmaduman dizisinin kadrosunda yer alan Ali Önsöz şimdilerde Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın kadrosuna dahil oldu.

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Ali Önsöz 5

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