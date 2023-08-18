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Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en çok satan erkek parfümleri

14.08.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden farklı kokulara sahip parfümler, uzun süre kalıcı etkisiyle çevrenizdekilerin başını döndürmeyi başarıyor. Siz de teninize uygun bir imza kokusu arıyorsanız kalıcılığı yüksek olmasıyla öne çıkan EDP parfümlere göz atabilirsiniz. Sizin için Amazon'un en çok satan erkek parfümlerini derledik.

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en çok satan erkek parfümleri

Parfüm şişelerinin üzerinde EDP (Eau de Parfum), EDT (Eau de Toilette), EDC (Eau de Cologne) gibi ibareler mutlaka görmüşsünüzdür. Bu ibareler parfümlerin konsantrasyon düzeyi ve kalıcılığı hakkında bize bilgi verir. En yüksek esans konsantrasyonuna sahip EDP kokular, kalıcı bir parfüm arayanların ilk tercihi olur. Siz de tek bir fıs ile saatlerce misler gibi kokmak istiyorsanız tercihinizi EDP parfümlerden yana kullanmalısınız. Christian Dior'dan Hermes'e, Hugo Boss'tan Calvin Klein'e kadar dünyaca ünlü birçok markanın çok satan EDP parfümlerini sizin için bir araya getirdik! Gelin, hem kalıcılığıyla hem güzel kokusuyla sizi kendine çekecek erkek parfümlerini birlikte inceleyelim.

1. Gittiği her yerde kokusunu bırakmak isteyenlere: Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

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Amazon'un en beğenilen erkek parfümleri arasında yer alan Christian Dior Sauvage EDP Erkek Parfümü'nün yaratıcısı François Demachy kokuyu tasarlarken çöl alacakaranlığından ilham almış; gecenin soğuğu ve çölün yakıcılığını anımsatan notaları bir araya getirerek bu kokuyu oluşturmuş. Bergamot, ambroksan ve Papua Yeni Gine vanilya notalarından oluşan Sauvage ile duygusal ve gizemli yönlerinizi ortaya çıkarmak ister misiniz?

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2. Akdeniz esintisi: Bvlgari Man Wood Essence EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Doğanın mükemmel enerjisini yakalayan Bvlgari Man Wood Essence EDP Erkek Parfümü, turunçgil ve baharatın birleşerek ortaya çıkardığı kıvılcımdan besleniyor. İtalyan turunçgilleriyle Akdeniz'in canlı, ferah ve hareketli topraklarını anımsatan koku, taze kişniş ile beklenmedik bir etki yaratıyor. Bvlgari'nin en beğenilen parfümleri arasında yer alan ürünü tercih ederek doğanın sonsuz gücünü hissedebilirsiniz.

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3. : Paco Rabanne Invictus Platinum EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Aromatik ve güçlü kokulardan hoşlanıyorsanız Paco Rabanne Invictus Platinum EDP Erkek Parfümü'ne mutlaka bir şans vermelisiniz. Pelin otu ve greyfurt notalarını bir araya getiren parfüm, lavanta ve donmuş nanenin eşsiz uyumuyla baş döndürüyor. Tabanında yer alan selvi aromatik kokusuyla tamamlanarak akıllara kazınıyor. Kendinizi gökyüzünde salınan bir kuş gibi özgür hissetmek ve daha da yükseğe uçmak istiyorsanız bu parfüm sizin için ideal bir seçenek olabilir.

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4. Efsanevi kokulardan: Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver EDP Erkek Parfüm

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Terre'nin başlangıcından itibaren kök salmış vetiverin son noktası Hermes Terre D'Hermes Eau Intense Vetiver EDP Erkek Parfümü oluyor! Yeşil bergamot ve greyfurt ile açılışını yapan parfüm, Olibanum ve kehribar ile bitkisel bir odunsuluğa dönüşüyor. Hermes'in efsane inovasyon çizgisini gözler önüne seren parfüm ile akıllarda yer edinebilirsiniz! Kalıcılığı ve kalitesiyle müşterilerin övgülerini üzerine toplayan parfüme bir şans verebilirsiniz.

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5. Herkes parfümünüzü soracak: Hugo Boss Bottled Infinite EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Kendine özgü kokusuyla beğenileri kazanan parfümler arasında Hugo Boss Bottled Infinite EDP 100 ml Erkek Parfümü de yer alıyor. Narenciye notalarının tazeliği, aromatik ve odunsu notaların yoğunluğu ile birleşerek enerji verici bir koku oluşuyor. Girdiğiniz tüm ortamlarda dikkatleri üzerine çekmenizi sağlayacak bu kokuya bayılacaksınız! Kendinize ait bir imza kokunuz olsun istiyorsanız bu ürüne bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

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6. Baş döndürün: Versace Eros Flame EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Yunan tanrılarının ilham olduğu Versace Eros Flame EDP Erkek Parfümü; güçlü, tutkulu, kendine güvenen ve duyularına derinden bağlı bir erkeği anlatır. Madagaskar karabiberi, yabani biberiye, Kaliforniya defnesi ve vanilya gibi birçok eşsiz notanın bir araya geldiği parfüm ile büyüleyici bir yolculuğa çıkabilir, aşkın tutkusunu hissedebilirsiniz. Yoğun ve maskülen kokusuyla Amazon'un favori parfümleri arasında bulunan Eros Flame, aradığınız ürün olabilir!

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7. Tutku ve şehvet dolu: Mr Burberry EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Londra'nın gece hayatından ilham alan Mr Burberry EDP Erkek Parfümü, üst notalarında yer alan taze tarhun ve baharatlı tarçın ile etrafa şehvetli ve odunsu bir koku yayıyor. Ateşli paçuli, amber ve tütsülenmiş vetiver notaları arka planda yer alıyor. Orijinal Mr Burberry kokusunun daha yoğun bir yorumu olan bu parfüm, kullanıcılarının gönlünü fethetmeyi başarıyor.

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8. Maskülen bir koku arayanlara: Christian Dior Homme Intense EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Güçlü ve maskülen bir koku arayanlar için Christian Dior Homme Intense EDP Erkek Parfümü ideal bir tercih. Koku; Toskana iris yağı, ekvator amber hatmi tohumu ile harmanlanarak meyveli aksanlarıyla beraber etrafa güçlü bir çekicilik yayıyor. Kendisi âdeta bir davet gibi olan Dior'un en gözde parfümüne bir şans vermenizi öneriyoruz.

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9. Teninizde bir yolculuk başlatın: Calvin Klein Eternity For Men EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

Güçlü ve tutkulu erkeklerin kokusu olarak tasvir edilen Calvin Klein Eternity For Men EDP Erkek Parfümü, kullanıcılarının göz bebeği olmayı başarıyor! Bergamot, limon, portakal, kişniş, ardıç ve sandal ağacı gibi birbirinden eşsiz notaların birleşimiyle ortaya çıkan kışkırtıcı koku; aşkın zamansız yolcuğunu kucaklıyor. Büyüleyici bir etkiye sahip olan bu parfüm, iddialı seçimlerden hoşlananlar için harika bir seçenek!

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10. Fiyat performans ürünü bir parfüm arayanlara: Farmasi Shooters Man EDP Erkek Parfümü

Bvlgari'den Hermes'e, Hugo Boss'tan Versace'ye Amazon'un en beğenilen ve en çok satan erkek parfüm çeşitleri

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Kalıcı ve hoş kokuyu uygun fiyatlı bir alternatifler bulmak isteyenler buraya! Kullanıcılar tarafından beğenilen ve sıklıkla tercih edilen Farmasi Shooters Man EDP Erkek Parfümü; kalbinde ihtişam ve zenginlik yatan, ne istediğini bilen erkeği yansıtıyor. Üst notalarında yer alan portakal, limon, siyah erik, Hindistan cevizi ve greyfurt kokusu, lavantanın eşsiz duygusuna kendini bırakıyor. Odunsu ve baharatlı kokularıyla etrafınızdakileri büyüleyen parfüm, imza kokunuz olamaz hazır!

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