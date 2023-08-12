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Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei bluetooth kulaklık karşılaştırması

11.08.2023 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir bluetooth kulaklık alma arifesindeyseniz birçok farklı modelin ve özelliğin arasında kaybolup gittiğinizi hissediyor olabilirsiniz. Eğer bu kararsızlıktan kurtulmak ve sizin için ideal bir TWS kulaklık modeli bulmak isterseniz arkanıza yaslanıp araştırmaya son verebilirsiniz. İşte karşınızda Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması ve alternatif modeller!

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei bluetooth kulaklık karşılaştırması

Bluetooth kulaklık deyince akla ilk olarak en iyi bluetooth kulaklık markaları arasında yer alan Samsung ve Huawei geliyor. Bu iki marka, başarılı kulaklık modelleriyle kullanıcılarına eşsiz bir dinleme deneyimi yaşatıyor. Yeni bir kulaklık alma arifesindeki herkesin en az bir modelini incelediği iki markayı karşılaştırdık. Haydi gelin, Samsung ve Huawei marka kulaklıkları ve onlara alternatif olabilecek modelleri yakından tanıyalım.

HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması

Yakın dönemlerde bluetooth kulaklık arayışına girdiyseniz mutlaka bir noktada Huawei kulaklık karşılaştırması yapmış olmalısınız. Bu noktada kullanıcıların gözüne çarpan cihazlar arasında en iyi bluetooth kulaklık seçeneklerinden biri, HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık. Birçok özelliği bünyesinde barındıran model, sizi kablosuz bağlantının özgürlüğüne davet ediyor. Huawei bluetooth kulaklık incelemesi için öncelikle cihazın teknik özelliklerine detaylı bir şekilde bakmak gerekiyor.

5i Hi-Res Audio Wireless teleolojisine sahip olan cihaz, bu sayede daha geniş alanlarda daha kaliteli veri aktarımı sunuyor. Ayrıca HD ses kaynakları için yüksek çözünürlüklü dinleme deneyimi sağlıyor. Model, full-link ses ve farklı müzik seçenekleri için optimize edilmiş ekolayzır ayarlarıyla da ön plana çıkıyor. Gürültü engelleme teknolojisinden faydalanan cihaz, 42 dB'e kadar olan arka plan seslerini sizin dünyanızın dışına itiyor. AI destekli gürültü azaltma teknolojisi sizin sesinizi ortam seslerinden ayırarak daha iyi bir görüşme deneyimi sunuyor.

Kulaklık; ultra, rahat ve genel olmak üzere üç farklı mod seçeneği sunuyor. Bu sayede havalimanı, metro, restoran veya ofislerde farklı seçenekleri tercih edebiliyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte 28 saate kadar kullanım imkânı veren kulaklık, sadece 15 dakika şarj ile dört saat kullanılabiliyor. Ağırlığı azaltılmış kulaklıkların yanında gelen üç farklı boyuttaki kulak dostu silikon tıkaç ile optimum kullanım performansı vadediyor.

Huawei bluetooth kulaklık, IP54 su geçirmezlik sertifikası sayesinde her türlü koşulda çalışmaya devam ediyor. Üstelik aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor. Böylelikle kolayca TV ve telefon gibi iki cihaz arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bütün bu özellikleriyle beğeni kazanan "Huawei bluetooth kulaklık nasıl kullanılır? diye merak ediyor olabilirsiniz. Model, bir kere cihazınızla bluetooth bağlantısı kurduktan sonra kutusundan çıkarıldığı an otomatik olarak bağlantı kurar.

HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık'ın avantaj ve dezavantajları

  • İki cihaza aynı anda bağlanıp ikisi arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

  • 28 saat gibi uzun süreler şarj sorunu çekmeden çalışıyor.

  • Gürültü engelleme teknolojisi sayesinde ortamdan kendinizi soyutlayabiliyorsunuz ve müziğe odaklanabiliyorsunuz.

  • IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip.

  • Uygulaması Android Play Store'da yer almıyor. Bunun için Huawei App Gallery indirmek gerek.

HUAWEI FreeBuds 5i Kablosuz Kulaklık'ı kullananların yorumları

Huawei bluetooth kulaklık yorumlarına baktığımızda modelin öncelikle tasarım olarak çok beğenildiğini görüyoruz. Ayrıca gürültü engelleme ve ses seviyesi olarak birçok kulaklıktan üstün olması, Huawei kulaklık yorumlarında sıkça bahsediliyor. Gürültü engelleme teknolojisinin çok iyi çalıştığını söyleyen kullanıcılar, modlar arasında hissedilir seviyede fark olduğunu iletiyor. En iyi Bluetooth kulaklık yorumlarına sahip olan modellerden biri olan kulaklık, kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda.

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Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması

Kaliteli bir kulaklık arayan kişilerin radarlarına sıklıkla takılan Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık, teknik özellikleri bakımından ilgi gören cihazlar arasında yer alıyor. En iyi bluetooth kulaklık önerileri içerisinde her zaman kendine yer bulan model, birçok teknolojik özelliği kullanıcılarına sunuyor. Cihaz öncelikle konuşma performansıyla beğeni topluyor. Kristal netliğinde arama performansı vadeden ürün, üzerinde yer alan üç farklı mikrofon sayesinde dışarıdan gelen gürültüyü filtreliyor. Bu işlemin verimli olması adına ise makine öğrenmesi tekniğinden faydalanarak yüksek çağrı kalitesini sağlıyor.

Dinleme esnasında daha iyi bir performans elde etmek için aktif gürültü bastırma teknolojisi kullanıyor. Bu seçenek iki mikrofon kullanarak ortamda yer alan arka plan gürültüsünü yok ediyor. Böylelikle dinlediğiniz müzik veya videoya kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Samsung bluetooth kulaklık incelemesinde değinilmesi gereken bir diğer nokta ise modelin hafifliği. Kulaklıklar sadece 5 gram ağırlığa sahip.

Kulak içine tam oturan model, aktif bir yaşam tarzın sahip kişilerin bile gün boyu kullanabileceği bir seçenek. Beraberinde gelen esnek silikon kulak yastıklarından kulağınıza en uygun olanını kendiniz seçebiliyorsunuz.

Etkili bir ses performansı sunan cihaz, dinamik iki yollu hoparlör sistemi sayesinde güçlü baslar ve net tizler elde ediyor. Kulaklıklarla beş saat boyunca dinleme imkânı veren ürün, şarj kutusuyla birlikte toplamda 20 saate kadar dinleme performansı sunuyor.

Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık'ın avantajları ve dezavantajları

  • Her tarza uygun dört farklı renk seçeneği sunuyor.

  • Şimdiye kadar yapılmış en hafif kulaklık olması nedeniyle rahatsız olmadan gün boyu kullanılabiliyor.

  • Gürültü engelleme teknolojisiyle dışarıdan soyutlama imkânı tanıyor.

  • Üst seviye kulaklıklara göre toplam şarj süresi düşük sayılabilir.

  • Şeffaf mod bulunmaması bazı kullanıcılar için önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.

Samsung Galaxy Buds 2 Kablosuz Bluetooth Kulak İçi Kulaklık kullananların yorumları

Model, Samsung bluetooth kulaklık yorumları arasında yüksek puanlı ürünlerden biri. Fiyatına göre performansından çok memnun olan kullanıcılar, modelin tasarımını da beğendiklerini söylüyorlar. Bazı kullanıcılar ortalama bir kullanım için şarj performansının iyi olduğu ifade ederken bazıları gürültü engelleme teknolojisinin çok iyi çalıştığını belirtiyorlar.

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1. Her zaman gözde olan ürünlerden: Apple AirPods 3. Nesil

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması

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Müziği kulağınıza özel olarak ayarlayan Apple AirPods 3. Nesil, MagSafe şarj kutusu ile birlikte kullanıcıya ulaşıyor. Yuvarlak hatlara sahip özel tasarımı, sesin etrafınızı sarmasını sağlayan dinamik kafa izleme teknolojisiyle birleşiyor. Tere ve suya dayanıklı olan kulaklık, tam dolu şarj ile altı saate kadar dinleme performansı sunuyor. Bu süre şarj kutusu ile 30 saate kadar çıkıyor.

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2. Carbon black kutusu ile çok şık bir ürün: Xiaomi Buds 3

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması

Gürültüyü azaltmak adına hibrit özellikli üç adet mikrofon ile donatılan Xiaomi Buds 3, çift şeffaflık modu ile dışarıdan gelen sesleri de duymak istemeyenler için ideal model olabilir. Ses performansı açısından beğenilen kulaklık, iki cihaza aynı anda bağlanabilme özelliği ile ön plana çıkıyor. Model, şarj kılıfı ile 32 saate varan mükemmel bir performans sergilemesinin yanında kablosuz şarj desteği de veriyor.

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3. Jabra Elite 3 Kulak İçi Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Bluetooth kulaklık almadan buraya göz atmalısınız! Samsung vs Huawei Bluetooth kulaklık karşılaştırması

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Ergonomik tasarımı ile dikkat çeken Jabra Elite 3 Kulak İçi Kablosuz Bluetooth Kulaklık, kişiselleştirilmiş ses deneyimi yaşatan harika bir seçenek. Yeni nesil birçok teknolojiyi kullanıcılarına sunan cihaz, öncelikle gürültü engelleme performansıyla dikkat çekiyor. Dışarıdaki sesleri keserek daha fazla odaklanmak isterseniz HearThrough teknolojisiyle önemli anonsları kaçırmanızı da önlüyor.

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