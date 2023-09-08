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Ateş Kuşları’nın Sabit’i Emir Çubukçu’nun eşi bakın kim çıktı! Güzelliğini görenler gözlerini alamadı

08.09.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sokak çocuklarının hüzünlü hikayesini anlatan Ateş Kuşları dizisinde Sabit karakterine hayat veren Emir Çubukçu gündem oldu. Dizide otizmli bir genci canlandıran ünlü oyuncunun eşini görenler gözlerini alamadı.

Atv'nin sevilen yapımı 'Ateş Kuşları'nda Sabit karakterini canlandıran Emir Çubukçu, bugün 2. sezonu ile ekrana gelecek olan dizi nedeniyle farklı bir heyecan yaşıyor.

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ATEŞ KUŞLARI'NIN SABİT'İ EMİR ÇUBUKÇU GÜNDEM OLDU

İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Erdem Şanlı, Serkan Ercan, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Lilya İrem Salman, Sedef Akalın ve Ozan Ağaç gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide otizmli bir genci canlandıran Emir Çubukçu etkili oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitliyor.

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Dizinin fanları ünlü oyuncunun özel hayatını yakın takibe aldı.

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GÖREN BİR DAHA BAKTI

Karadayı dizisi ile ekran serüveni başlayan ve birçok yapımda rol alan Emir Çubukçu'nun güzeller güzeli eşi Ege Sevinçli'yi görenler gözlerini alamadı.

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1 YILI AŞKIN SÜREDİR AYNI YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR

Ege Sevinçli, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

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