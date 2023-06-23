Ateş Kuşları sezon finali ne zaman, bu akşam mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? 23 Haziran ATV yayın akışı

Yapımcılığını Bozdağ Film’in, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Görkem Sevindik ve Burak Tozkoparan’ın üstlendiği ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın sezon finali 21. bölümü için heyecan başladı. Sokakta büyümek zorunda kalmış çocukların hikayesinin anlatıldığı Ateş Kuşları, ilk bölümden itibaren izleyici tarafından oldukça sevildi. İşte, merakla beklenen Ateş Kuşları sezon finali ile ilgili bilgiler...

ATEŞ KUŞLARI SEZON FİNALİ NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

Ateş Kuşları dizisi bu akşam 21. bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayan bölüm ile sevilen dizi sezon finaline gidecek.

ATV'de yayınlanan dizide bu akşam yine heyecan dorukta olacak.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ateş Kuşlarının en büyük imtihanı şimdi başlıyor. Kara döndü! Şimdi geçmişin karanlığında kaybolanların gün yüzüne çıkma vakti!

Kara, Köksüzler'in tüm günahlarını sırtında taşıyarak gelir. Pandora'nın kutusu artık kapanmamak üzere açılır. Kara bunca yıl beklettiği öfkesi ile Ateş Kuşları'nın hayatlarını alt üst edecektir. Yıllar önce yapılan seçimin bedelini bugün herkes ödeyecektir! Ateş Kuşları bu imtihanı atlatabilecek mi yoksa Kara intikamını başarıyla alacak, Ateş Kuşları sonsuza kadar dağılacak mı?

Gülayşe, Kara'nın karanlık bir kabus gibi Ateş Kuşları'nın üstüne çöktüğünden habersiz bembeyaz gelinliğinin içinde çiçekli tacıyla bir peri kızı gibidir. Sevdiği adamla el ele göz göze düğün konuklarını karşılar, Harmandalı oynar, nikah masasında evet diye haykırır!

Barbaros ise Çatal'a bir söz söylemiştir aylar aylar evvel. "Sen benim babam olsan önce kendi kafama sonra senin kafana sıkardım." Gülayşe'sine kavuştuğu hayatının en mutlu gününde Barbaros, Çatal'ın babası olduğunu öğrenir! Nefret ettiği adamın kanı damarlarında dolaşmaktadır. Barbaros öğrendiği bu sırla yıkılır ama ya sonra? Onu dehşete düşüren bu gerçekle nasıl baş edecek?

23 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Üvey Anne

03:05 Mutfak Bahane

05:05 Hercai

