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Ateşli sahneleri çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj! "Dün gece izledim..."

20.02.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile evlilik adımı atan Demet Özdemir son günlerde Aşk Taktikleri filmiyle gündemde. Ateşli sahneleri sebebiyle ilişkisinde krize yol açan filmiyle çok konuşulan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın destek verdi.

Ateşli sahneleri çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj! "Dün gece izledim..."

Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri filmi 60 ülkede Top 10'e yerleşerek büyük başarı elde etti. Filmdeki ateşli sahneler sebebiyle bir süre Oğuzhan Koç ile arası açılan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın mesaj attı.

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile barışan ve evlilik teklifi alan Özdemir paylaşımının altında Akın'ın mesajını görünce çok mutlu oldu. Fotoğrafını paylaşan Özdemir'in pozunun altına Filiz Akın "Dün gece izledim
Netflix'teki Aşk Taktikleri filmini, başarılı oyunculuğunuzu, başarısına katkınız için çok tebrikler" yazdı.

Ekran Alıntısı

Demet Özdemir bu yoruma hemen "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz… Yüzümü güldürdünüz, kalbimi uçurdunuz… Hep var olun" yanıtını verdi.

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Demet Özdemir Filiz Akın
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