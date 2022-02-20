Ateşli sahneleri çok konuşulan Demet Özdemir'e Filiz Akın'dan mesaj! "Dün gece izledim..."

Şükrü Özyıldız ve Demet Özdemir'in rol aldığı Aşk Taktikleri filmi 60 ülkede Top 10'e yerleşerek büyük başarı elde etti. Filmdeki ateşli sahneler sebebiyle bir süre Oğuzhan Koç ile arası açılan Demet Özdemir'e Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın mesaj attı.

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile barışan ve evlilik teklifi alan Özdemir paylaşımının altında Akın'ın mesajını görünce çok mutlu oldu. Fotoğrafını paylaşan Özdemir'in pozunun altına Filiz Akın "Dün gece izledim

Netflix'teki Aşk Taktikleri filmini, başarılı oyunculuğunuzu, başarısına katkınız için çok tebrikler" yazdı.

Demet Özdemir bu yoruma hemen "Bunları sizden duymak ne kadar kıymetli bir bilseniz… Yüzümü güldürdünüz, kalbimi uçurdunuz… Hep var olun" yanıtını verdi.



