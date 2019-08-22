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Athena Gökhan’dan Bakan Pakdemirli’ye uçak tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

Gökhan Özoğuz, bugün THK uçakları ile ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.

Athena Gökhan’dan Bakan Pakdemirli’ye uçak tepkisi

İzmir’de ormanlık alanda çıkan yangına THK uçaklarının müdahale etmediği üzerine çıkan tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uçakların neden kullanılmadığı ile ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı ve “Ben daha önce de söyledim kim uçmak istiyorsa uçsun bunlarla. Bu çocuk oyuncağı değil biz ihale ile bu tarz servisleri alıyoruz. Benim teşkilatım THK uçakları ile uçmak istemiyor nokta.

‘Ben bu uçağa binmem' diyorlar. ‘Beni memuriyetten atın ben gene de bu uçağa binmem' diyorlar. Belge üzerinde ne olursa olsun bunlar uçuşa uygun değiller. THK'nın verdiği sertifikalara güvenmiyorum. Kaldı ki devletin bakanı ‘bu uçaklar güvenli değildir' dedi. Konu kapanmıştır” dedi.

BAKAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Pakdemirli’nin bu açıklamasına Athena grubundan Gökhan Özoğuz, tepki gösterdi. Athena Gökhan, bir tweet atarak, şöyle dedi:

gokhan-ozgoguz

“Trajikomik durum sayın Pakdemirli, ne yapalım bırakalım yansın mı ormanlar? Uçakların o halde olması kimin ihmalkarlığı? İstanbul yansa aynı cümleler kurulacak mıydı? İşte bakanların yaklaşımları böyle olunca duyarsızlığa itilebiliyor halkın cüzi bir kısmını. Ne üzücü!”


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