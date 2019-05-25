Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Uzun yıllar jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye programı ile geniş kitlelerce tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, geride bıraktığımız yıl koltuğunu Beyazıt Öztürk’e bırakmıştı.

Program boyunca, Acun Ilıcalı ile tatlı sert atışmalarıyla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye’den ayrılma nedeniyle ilgili açıklama yaptı.

Kanal D'nin çok izlenen magazin programı 2. Sayfa'nın Instagram hesabından paylaşılan habere göre Athena Gökhan programdan ayrılma nedeni hakkında , 'Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun'la muhabbetimizdi' dedi.





