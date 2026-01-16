Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davasında karar çıktı

15 Aralık 2024'te Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için açılan yardım kampanyasında toplanan parayla ilgili olarak kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla gerilim yaşamıştı.

Ankaralı Turgut, toplanan yardım paralarını istedikleri için kızı Eylem Boran dışındaki çocukları; Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddetmişti.

SHOW Haber'in ulaştığı bilgilere göre; Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, kardeşleri Eylem Boran'a tereke davası açtı.

TEREKE DAVASI NEDİR?

Ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir.

Ankaralı Turgut'un 4 çocuğu, babalarının tedavisinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesini istedi. Mahkeme, toplanan paranın 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğunu belirledi.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.

Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.