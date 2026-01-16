MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davasında karar çıktı

2024'te hayatını kaybeden Ankaralı Turgut, ölümünden kısa süre önce 5 çocuğundan 4'ünü evlatlıktan reddetmişti. Merhum şarkıcının, çocukları arasındaki miras davası sonuçlandı.

Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut'un miras davasında karar çıktı
Öznur Yaslı İkier

15 Aralık 2024'te Akciğer kanseri nedeniyle vefat eden Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için açılan yardım kampanyasında toplanan parayla ilgili olarak kızı Eylem Boran dışındaki çocuklarıyla gerilim yaşamıştı.

Ankaralı Turgut, toplanan yardım paralarını istedikleri için kızı Eylem Boran dışındaki çocukları; Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddetmişti.

Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut un miras davasında karar çıktı 1

SHOW Haber'in ulaştığı bilgilere göre; Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, kardeşleri Eylem Boran'a tereke davası açtı.

TEREKE DAVASI NEDİR?

Ölen kişinin malvarlığının mirasçıları arasında taksim edilmesini amaçlayan hukuki bir süreçtir.

Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut un miras davasında karar çıktı 2

Ankaralı Turgut'un 4 çocuğu, babalarının tedavisinde kullanılmak üzere düzenlenen yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesini istedi. Mahkeme, toplanan paranın 18 milyon TL değil, yaklaşık 250 bin TL olduğunu belirledi.

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.

Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Ankaralı Turgut un miras davasında karar çıktı 3

Boran, ayrıca; "Babamdan bana mirası olarak, şerefi, onuru, gururu ve 300 bin TL de borcu kaldı" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı' Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı'
Phuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul ettiPhuket görüntüleri gündem olmuştu! Belediye başkanı ile aşkını kabul etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankaralı Turgut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.