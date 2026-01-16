MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Semiramis' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir anne oldu. Özdemir'in oğluna verdiği isim duyan herkesi şaşırttı.

Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı
Öznur Yaslı İkier

Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti ve İnci Taneleri gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir annelik heyecanı yaşıyor.

Özdemir, geçtiğimiz yaz aylarında eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle evlenmişti.

Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 1

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in oğulları dünyaya geldi. Ünlü çift oğullarına Sarp Marco adını verdi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; 35. haftasında dünyaya gelen Sarp Marco ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 2

Annelik sevinci yaşayan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, 'İnci Taneleri' dizisinin üçüncü sezonunda Semiramis karakterine hayat vermeye devam edecek.

Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Miras davası sonuçlandıÖlmeden önce çocuklarını evlatlıktan reddetmişti! Miras davası sonuçlandı
Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı' Kızları özel geceye damga vurdu! 'Annesinin tıpkısı'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bestemsu Özdemir İnci Taneleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Beyaz Saray'dan İran açıklaması: "800 idam durduruldu, tüm seçenekler masada"

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.