Bestemsu Özdemir anne oldu! Oğluna verdiği isim şaşırttı

Akrep, İkimizin Sırrı, Gecenin Ucunda, Kirli Sepeti ve İnci Taneleri gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir annelik heyecanı yaşıyor.

Özdemir, geçtiğimiz yaz aylarında eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye’de, yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen samimi bir törenle evlenmişti.

Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem'in oğulları dünyaya geldi. Ünlü çift oğullarına Sarp Marco adını verdi. SnobMagazin'de yer alan habere göre; 35. haftasında dünyaya gelen Sarp Marco ve annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Annelik sevinci yaşayan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, 'İnci Taneleri' dizisinin üçüncü sezonunda Semiramis karakterine hayat vermeye devam edecek.