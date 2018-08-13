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Atiba, Beşiktaş'tan sonraki adresinin Kanada olduğunu açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

Atiba Hutchinson, futboldan emekli olmadan önce ülkesi Kanada’da ailesiyle beraber futbol oynamayı deneyeceğini vurguladı.

Atiba, Beşiktaş'tan sonraki adresinin Kanada olduğunu açıkladı

Beşiktaş’ın simgeleşen futbolcularından Atiba Hutchinson, Kanada’da gündemde kalmaya devam ediyor. Kanada’da yayın yapan TheStar Gazetesi, özel bir içerik üreterek, Atiba’yı onurlandırdı.

Tecrübeli orta sahanın performans, kariyer ve profesyonellik olarak Kanada’nın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğu vurgusu yapıldı. Kanada’daki birçok internet sitesi ve gazetesinde Atiba ile ilgili yorumlar alındı.

35 yaşındaki yıldız da bir değerlendirme yaparak kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini belirtti. Hutchinson, “Kanada’da oynamak güzel olurdu. Ancak ben futbola başladığımda böyle bir şansım yoktu, hiç takımımız yoktu. Şu anda ülkemizi iyi temsil eden 3 takımımız var. Ailemin önünde oynamak tabii ki güzel olur. Profesyonel futbol kariyerimi bitrimeden önce Kanada’da futbol oynamayı deneyebilirim” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Atiba’nın annesi ve babası da değerlendirmeler yaparak, Atiba’nın Türkiye’de çok sevildiğini, insanların hep yakın ilgi gösterdiğini söyledi. Atiba’nın da Danimarkalı eşiyle İstanbul’da mutlu bir hayatı olduğu ve Beşiktaş’la yeni sözleşme yaptığı vurgulandı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş atiba kanada

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