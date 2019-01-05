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Atiba Burak Yılmaz'a sahip çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş’ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, Burak Yılmaz’ın kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkılar sağladığını belirterek, “Gol pozisyonu oluşturan, rakip için tehdit oluşturan bir oyuncu. Bunu bize karşı oynadığında çok net görmüştüm. Akıllı ve golü koklayan, doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş’a katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.

Atiba Burak Yılmaz'a sahip çıktı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta başarılı futbolcu Atiba Hutchinson, basın toplantısı düzenleyerek merak edilen soruları yanıtladı. Kampın iyi koşullarda başladığını ifade eden Atiba, “Devre arası tatilinde hepimiz dinledik, toparlandık ve tazelendik. Şimdi ligin ikinci yarısı için tekrar çalışmaya başladık. Koşullar gayet iyi ve iyi bir ortam var. Huzurlu ve sıkı bir şekilde çalışıyoruz. En önemlisi yaptığımız işin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ligin ikinci yarısında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk yarıda işler umduğumuz gibi gitmedi. Çok inişli-çıkışlı bir ilk yarı geçirdik. İstediğimiz noktaya gelemedik. Burada eksiklikleri tamamlayıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Birlikteliğimizde sorun yok"

Takımda oyuncular arasında bazı problemlerin olduğuna yönelik çıkan haberler hakkında da konuşan Atiba Hutchinson, “Aramızda birçok defa konuştuk. Ama ilişkiler bazında şunu söyleyebilirim; ilişkiler anlamında sorun yok. Birliktelik anlamında da sorun yok. Tabii ki de sadece işlerin istediğimiz gibi gitmediği ortada. Geçmiş sezonda olduğu gibi işler gitmedi. Şimdi bu durumu değiştirmemiz gerekiyor. Burada sizler de gözlemlemişsinizdir. Tüm takım gayet güzel çalışıyor. Herkes birbiriyle iletişim halinde. Bunların hepsinde öte profesyonel oyuncularız. Sorumluluklarımızı ve görevlerimizi biliyoruz. Önemli görev de; durumu tersine çevirmek için ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak” şeklinde konuştu.

"İşimize odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz"

Genel olarak Beşiktaş’ın tecrübeli bir takım olduğunu ve bunun da kendilerini yukarı taşıma adına faydalı olacağını kaydeden Atiba, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda tabii ligde iyi bir konumda bulunmadığımız ortada. Ama bu tecrübeyle, kaliteyle birlikte iyi bir seri yakalayabiliriz. Ligin ilk yarısında bir türlü o seriyi yakalayamadık. Şampiyon olabilmeniz için, şampiyonluk yarışının içinde kalabilmeniz için sezonun belirli noktasında galibiyet serisi oluşturmanız lazım. Doğrusunu söylemek gerekirse önümüzde tırmanmamız gereken çok önemli bir engel var. Lig sıralamasında önemli takımlar var. Onları geçmeniz gerekiyor. Şunu söyleyebilirim; kendi işimize odaklanırsak bu durumu değiştirebiliriz. Çünkü yeteri kadar tecrübeye sahibiz."

"Larin beklentileri karşılayamadı"

Cyle Larin’in Türkiye’de beklentileri karşılayamadığını da ifade eden Atiba Hutchinson, “Öğrenmesi gereken çok şey var. İlk kez Avrupa’da deneyim yaşıyor. Ama gerçekten çok çalışıyor. Ekstra çalışmalar yapıyor. Umarım onun için de işler yoluna girer. Bu beni mutlu eder. Çünkü hem insanı anlamda hem de oyuncu anlamında doğru bir isim olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

"Burada mutluyum"

Türkiye’de kalıp kalmayacağı yönünde gelen bir soruya ise Atiba, ‘Ne yapmak istediğime karar vermeye çalışıyorum’ diyerek cevap verdi ve açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Türkiye’de mutluyum ailem de burada. İnsanların sevgisini ve takdirini görüyorum. Türkiye’de kalma fırsatı olursa bunu değerlendirmek isterim. Burada mutluyum.”

"Burak'ın, Beşiktaş’a katkısı olacağını düşünüyorum"

Burak Yılmaz’ın kariyeri boyunca oynadığı her takıma ciddi katkılar yaptığına değinen tecrübeli futbolcu, “Gol pozisyonu oluşturan, rakip için tehdit oluşturan bir oyuncu. Bunu bize karşı oynadığında çok net görmüştüm. Akıllı ve golü koklayan, doğru yerde olan bir oyuncu. Beşiktaş’a katkısı olacağına düşünüyorum” dedi..
Son olarak Dorukhan Toköz hakkında da yorumda bulunan Atiba, “Daha önce de söylemiştim. Dorukhan yetenekli ve doğru bir oyuncu. Fırsatı çok iyi kullandı. Parlak bir geleceği devam eder” ifadelerini kullandı.

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