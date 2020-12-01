Atiba en beğendiği yerli ve yabancı oyuncuyu açıkladı

Beşiktaş Kaptanı Atiba Hutchinson, Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kanadalı futbolcu Atiba, futbolu bıraktıktan sonra takımda kalabileceğini belirterek, geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

NASIL FUTBOLCU OLDU?

"Ailem her zaman destekçim oldu. Bir çocuğun kararının arkasında ailesi olması çok önemli. Babam beni bu spora yönlendirdi. 5 yaşında top oynamaya başladım. 13 yaşımda ise hayallerimi gerçekleştirme fırsatım oldu."

EKSTRA ANTRENMAN YAPIYOR MU?

"İdman öncesi ve sonrası için neler yapılması gerekiyorsa onları yapıyor ve kendime bakıyorum. Baktığım için de bu şekilde oluyor. Üst vücut çalışıyor ve hocalardan yardım alıyorum."

MARADONA HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

"Maradona çok üst düzey bir oyuncuydu, çok enerjikti. Maçı değiştiren efsane futbolculardan bir tanesiydi. Yaptıkları ortada. Son derece eğlenceli ve keyifli bir futbolcuydu. Futbola verdiği önemi izlediğinizde anlayabilirsiniz."

"MESSI BENİM İÇİN 1 NUMARA"

"Ronaldinho, Messi, Zidane... Messi harika bir oyuncu. Maradona hakkında söylediğim şeyleri onun için de söyleyebilirim. Son 10-15 sene yaptıkları ortada. Aldığı ödüller ile de kendini kanıtlıyor."