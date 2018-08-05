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Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.08.2018 12:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Atiba Hutchinson 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre Beşiktaş Kulübü, Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson ile 31 Mayıs 2019'a kadar yeniden anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulübe 2013-2014 sezonu başında transfer olan 35 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, takımının değişmez isimlerinden biri oldu. Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de 147 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı formayla ligde 8 kez gol sevinci yaşadı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la Türkiye Kupası'nda 9, TFF Süper Kupa'da 2 maça çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 16 maçta forma giyen Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi'nde de 20 karşılaşmada siyah-beyazlı formayı terletti. Deneyimli orta saha oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 gol kaydetti.

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