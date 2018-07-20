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Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Atiba, Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialarla ilgili ''İnanmayın, gerçek değil'' ifadesini kullandı. Medyada Galatasaray'ın Atiba ile anlaştığı ve futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

İşte Atiba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig atiba Galatasaray Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Atiba senden bi cacık olmaz Beşiktaş kadir kıymet bilmez koçum koyarlar kapı önüne.
seni kim napsn ehtiyar
yahu kim inanır.fıstık gibi takımı niye bozsun terim.tersine biz yasini vereceğiz onlara:)
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