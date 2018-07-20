Atiba Hutchinson, hakkında çıkan Galatasaray iddialarına yanıt verdi

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni sözleşme imzalamayan Atiba, Galatasaray iddialarına yanıt verdi. Atiba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddialarla ilgili ''İnanmayın, gerçek değil'' ifadesini kullandı. Medyada Galatasaray'ın Atiba ile anlaştığı ve futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

İşte Atiba'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:



