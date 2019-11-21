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Atiba: İstediğimiz seriyi devam ettirmek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2019 14:35 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson, “Takım olarak iyiyiz iyi çalışıyoruz. Konyaspor’un ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirebilmek” dedi.

Atiba: İstediğimiz seriyi devam ettirmek

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Uluslararası Futbol Ekonomisi Forumu’nda panelde konuşma yapmadan önce basın mensuplarının sorularını cevapladı. Konyaspor maçının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Hutchinson, “3 maçlık serimiz devam ediyor. Hiçbir maç kolay değil. Takım olarak iyiyiz, iyi çalışıyoruz. Konyaspor’un ne kadar zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Bizim isteğimiz galibiyet serisini devam ettirebilmek” diye konuştu.

Mohamed Elneny ile birlikte iyi bir ikili olduklarını belirten Atiba, “Ben onunla oynarken iyi hissediyorum. Kendisi üst seviyelerde futbol oynamış bir oyuncu. Birbirimizi saha içerisinde iyi anlıyoruz. Biz takım olarak iyi oynamaya başladık. İyi bir momentum yakaladık. Kazanma sürecini devam ettirmek istiyoruz. Biz de saha içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapıp bu ilişkiyi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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