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Atiba Huthchinson rekor için şans bekliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2018 12:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu, siyah-beyazlı ekip formasıyla Spor Toto Süper Lig'de en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanını elde etmek için şans arayacak.

Atiba Huthchinson rekor için şans bekliyor

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulübün tarihine geçmek için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekliyor.

Siyah-beyazlı ekipte 6. sezonunu geçiren 35 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana dek resmi karşılaşmalarda görev alamadı. Hutchinson, sakatlığının geçmesinin ardından yeni bir başlangıç için Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Yeni Malatyaspor mücadelesini bekleyecek. Kanadalı futbolcu, Yeni Malatyaspor maçıyla Beşiktaş tarihine geçmek adına ilk adımını atmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta geride kalan 5 sezonda 147 lig maçına çıkan Hutchinson, siyah-beyazlı formayla en fazla lig maçına çıkan yabancı oyuncu rekorunu kırmak için şans arayacak. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de 10 karşılaşmada görev alması halinde Beşiktaş'ta lig maçlarında en fazla görev alan yabancı oyuncu unvanını Tomas Sivok'un elinden alacak. Siyah-beyazlı ekipte 2008-2012 dönemlerinde görev alan Çek oyuncu Sivok, 156 maçla Beşiktaş'ın en fazla lig maçında forma giyen isim durumunda bulunuyor.

En uzun ayrılığı yaşıyor

Hutchinson, geçen sezonun son haftalarında yaşadığı sakatlığı da atlattı. Sakatlığından dolayı 2017-2018 sezonunun son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 4 haftasında da takımdan uzak kaldı.

Süper Lig'in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, Beşiktaş'taki en uzun ayrılığını yaşadı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonu olan 2013-2014'te üst üste iki lig maçında oynayamayan Hutchinson, 2016-2017'de ise peş peşe 3 maç kaçırdı. Kanadalı futbolcu, geçen sezondan bu yana toplam 9 karşılaşmada takımından uzak kaldı.

Hazırlıklarını sürdürüyor

Tedavisini tamamlayan Hutchinson, 5. haftadaki Yeni Malatyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlığı geçtikten sonra Altınordu ile oynanan hazırlık maçında forma şansı yakalayan Kanadalı futbolcu, resmi karşılaşmalardaki hasretini ise Yeni Malatyaspor mücadelesiyle sonlandırmaya çalışacak.

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