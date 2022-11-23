Atiba ile Batshuayi'nin karşılaştığı Belçika-Kanada maçını Batshuayi kazandı! Üstelik bir de gol attı...

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ve Kanada karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Batshuayi ile Beşiktaşlı Atiba'nın maçında kazanan Batshuayi oldu. Bol pozisyonlu geçen mücadele izleyenler tarafından tam not aldı. Belçika'nın tek golünü 44. dakikada Batshuayi kaydetti.

MAÇ PENALTIYLA BAŞLADI

Karşılaşmaya rüzgar gibi başlayan Kanada, Belçika kalesini abluka altına aldı. 9. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazanan Kanada'da topun başına Alphonso Davies geçti. Sol ayaklı oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Courtois kurtardı.

ATIBA GETİRDİ, SONUÇ ÇIKMADI

Kaçan penaltının ardından ataklarına devam eden Kanada'da Atiba Hutchinson topu sol kanada gönderdi. Hoilett'in ortasına Jonathan David müthiş bir vuruş yaptı fakat top Axel Witsel'den döndü.

İLK YARI BİTERKEN SKOR 1-0 OLDU

İlk yarı bitmek üzereyken 44. dakikada Toby Alderweireld'in uzun pasında Michy Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

