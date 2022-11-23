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Atiba ile Batshuayi'nin karşılaştığı Belçika-Kanada maçını Batshuayi kazandı! Üstelik bir de gol attı...

23.11.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam etti. Belçika ile Kanada'nın karşılaştığı maç nefes kesti. Siyah-beyazlıların tecrübeli oyuncusu Atiba ile sarı-lacivertlilerin golcüsü Batshuayi'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi Belçika 1-0 kazanarak turnuvaya güzel bir başlangıç yaptı. Belçika'nın golünü 44. dakikada Batshuayi kaydetti.

Atiba ile Batshuayi'nin karşılaştığı Belçika-Kanada maçını Batshuayi kazandı! Üstelik bir de gol attı...
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
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2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Belçika ve Kanada karşı karşıya geldi. Fenerbahçeli Batshuayi ile Beşiktaşlı Atiba'nın maçında kazanan Batshuayi oldu. Bol pozisyonlu geçen mücadele izleyenler tarafından tam not aldı. Belçika'nın tek golünü 44. dakikada Batshuayi kaydetti.

MAÇ PENALTIYLA BAŞLADI

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Karşılaşmaya rüzgar gibi başlayan Kanada, Belçika kalesini abluka altına aldı. 9. dakikada VAR incelemesiyle penaltı kazanan Kanada'da topun başına Alphonso Davies geçti. Sol ayaklı oyuncunun yaptığı vuruşu kaleci Courtois kurtardı.

ATIBA GETİRDİ, SONUÇ ÇIKMADI

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Kaçan penaltının ardından ataklarına devam eden Kanada'da Atiba Hutchinson topu sol kanada gönderdi. Hoilett'in ortasına Jonathan David müthiş bir vuruş yaptı fakat top Axel Witsel'den döndü.

İLK YARI BİTERKEN SKOR 1-0 OLDU

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İlk yarı bitmek üzereyken 44. dakikada Toby Alderweireld'in uzun pasında Michy Batshuayi, sol çaprazdan yaptığı şık vuruşla takımını maçta 1-0 öne geçirdi.

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