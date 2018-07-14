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Atiba'nın Beşiktaş'taki durumu belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.07.2018 14:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Kanadalı orta sahası Atiba Hutchinson ile yeni sözleşme imzalaması an meselesi.

Atiba'nın Beşiktaş'taki durumu belli oldu

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Atiba Hutchinson konusunda artık mutlu sona çok yakın. Siyah-beyazlıların hocası mukavelesi biten Kanadalı oyuncunun yeni sezonda da kadroda olması yönündeki fikrini yönetime de iletilirken yapılan ilk görüşmelerde sonuç alınamamıştı.

Öyle ki geride kalan sezonda 1.5 milyon Euro garanti ücret alan Atiba, kalmak için 1.2 milyon Euro talep ederken muhtemelen son imzasını atacak 35 yaşındaki futbolcuya bu kadar para vermek istemeyen siyah-beyazlılar ise 600 bin Euro ve yardımcı antrenörlük önermişti.

BU teklifi yeterli bulmayan tecrübeli futbolcu sonrasında ailesi ile tatil için Tayland'da gitti. Hafta başında ise ailesinden ayrı olarak İstanbul'a gelen Atiba burada hem Avusturya'ya gitmelerinden önce takım arkadaşlarıyla hasret giderdi hem de başkan Fikret Orman ile bir araya geldi.

MEDEL'E ÇOK YÜK BİNDİ

Kampta oynanan ilk iki hazırlık maçında Medel'in üzerine fazla yük binmesi ve Şenol Hoca'nın transferin sonlandırılması yönündeki talebi sonrasında Beşiktaş cephesi garanti ücreti 650 bin Euro'ya çıkarma kararı aldı. Ayrıca 4 bin Euro'luk puan başı ücreti de 7 bin Euro'ya çıkarıldı. Buna ek olarak şampiyonluk primi gibi bonuslarla tecrübeli futbolcunun istediğine yakın bir rakama ulaşıldı. Bu gelişmelerin ardından tarafların kısa sürede anlaşması ve Atiba'nın da bir an önce kampa katılması bekleniyor. (VATAN)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Atiba Hutchinson

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