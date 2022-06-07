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Atık araç malzemelerinden yaptığı dev heykelleri görücüye çıkardı

07.06.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atık araç malzemelerinden yaptığı dev heykelleri görücüye çıkardı

Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir gibi farklı parçalarla yaptığı dev demir heykelleri Millet Bahçesi'nde sergiledi.

Tamire gelen araçların arızalı olduğu gerekçesiyle kullanılmayan parçalarını biriktiren Çetin, onları değerlendirmek amacıyla birleştirerek 250 kilogramlık dev heykeller yaptı.

Bir yandan "Sıfır Atık" kampanyasına da destek olan Çetin, boyları 2 metreye yakın heykelleri Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesince Çevre Haftası kapsamında Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte görücüye çıkardı.

Eserlere büyük ilgi gösteren vatandaşlar, heykellerin önünde bol fotoğraf çektirdi.

Çetin'in sanatçılığıyla kendisine hayran bıraktığını anlatan Çevre ve Şehircik İl Müdürü Nurhan Kartal, "Murat Bey'in gösterdiği gibi çöp diye nitelendirdiğimiz hiçbir atık, bizim için çöp değil, sermayedir." dedi.

Motor ustası Çetin de "Hiçbir atık çöp değil sermayedir" düşüncesiyle yola çıktığını belirterek, "Buradaki eserleri servisimizde kullanılmayan araç parçalarından yaptım. Tamamen doğaçlama olarak ürettim. O an ne parça çıkarsa ve kullanılmayacaksa o parçayı eserime uygun yere monte ettim." ifadesini kullandı.

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