YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Atık malzemelerden 3 vitesli elektrikli araç yaptı

Atık malzemelerden 3 vitesli elektrikli araç yaptı

28.11.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir lisede görev yapan elektrik öğretmeni Mahmut Sinen, hurdaya ayrılan okul sıraları, el arabası tekerleği ve diğer malzemeleri kullanarak öğrencilerinin de yardımıyla 3 vitesli elektrikli araç üretti.

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunu Sinen, 13 yıl uluslararası otomotiv şirketlerinin AR-GE biriminde çalıştı. Daha sonra çok sevdiği öğretmenlik mesleğini yapmaya karar veren Sinen, 2020'de Ağaçören Şehit Menderes Taşkale Çok Programlı Anadolu Lisesine atandı.

Sinen ders sırasında öğrencileriyle elektrikli araç yapmaya karar verdi. Araç 3 ayda tamamlandı.

Mahmut Sinen, AA muhabirine, elektrikli araç yapma fikrinin geçen yıl öğrencileriyle batarya teknolojileri ve elektrikli araçlar üzerine sohbet ederken ortaya çıktığını söyledi.

İlk başta atölye küçük ölçekte olduğu için çocukların pek inanmadığını belirten Sinen, şunları anlattı:

"Atölyenin kapısından bir gün elektrikli araçla girip çıkacağım dedim ve böylelikle araç projemiz başladı. İlk başta aracımızı tasarladık ve mart ayında ilk kaynağımızı yaptık. Arabamız tamamen geri dönüşüm malzemelerinden. Arabanın şasesi metal atıklardan, koltukları kullanılmayan okul sıraları ve tekerleri de el arabasından. Aracımız saatte 60 kilometre hıza çıkabiliyor ancak biz 30 kilometre ile sınırlandırdık. Tek şarjla 40 kilometre gidebiliyor ve 300 kilogram yük taşıyabiliyor."

Sinen, aracı çalıştırabilmek için eski çalıştığı şirketten yüksek çekiş gücüne sahip motor tedarik ettiklerini söyledi.

48 volt elektrik üretebilmek için 4 jel akü kullandıklarını ifade eden Sinen, "Akülerimiz ev elektriğinde 5 saatte tamamen doluyor. 3 vitesli aracımıza hız sabitleyici koyduk. Kornamız ve aydınlatma sistemiyle aracımızı tamamladık. Bu yılki öğrencilerimizle geri vites lambası ve sinyalleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"ARACI GÖRENLER GÜZEL TEPKİLER VERİYOR"

Sinen, aracı 4 kişinin rahatlıkla binebileceği şekilde tasarladıklarını belirtti. Aracın tüm yollarda ve eğimli arazilerde rahatlıkla hareket edebildiğini anlatan Sinen, şunları kaydetti:

"Aracı görenler güzel tepkiler veriyor. İmkanlarımız arttığı sürece daha iyilerini yapacağız. Dünyada artık fosil yakıtlı araçların zamanı doldu. Yakın bir gelecekte elektrikli araçlar her yerde olacak. Bu süreçte bizler kendi imkanlarımızla küçücük bir atölyede elektrikli araç ürettik. Öğrencilerime her zaman 'neyin imkansız olduğuna sizler karar vereceksiniz' diyorum. Bizler için kısa süre önce elektrikli araç imkansızdı, şimdi okulun bahçesinde öğrencilerimle birlikte araçla geziyoruz."

Sinen, "Ağaçören Elektron" ismini verdikleri aracın bilim fuarlarına ve çeşitli festivallere götürdüklerini, araca ilgiden memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray’da kumar oynatan 3 kahvehane kapatıldıAksaray’da kumar oynatan 3 kahvehane kapatıldı
Malatya'da şeker pancarlarını sökemeyen çiftçiler, alım kampanyasının uzatılmasını istiyorMalatya'da şeker pancarlarını sökemeyen çiftçiler, alım kampanyasının uzatılmasını istiyor
Tunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısıTunceli için kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray elektrikli

Aksaray Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:37
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Üstsüz güneşlenirken fotoğrafını çektiler! Deliye döndü ama...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.