Atık malzemelerden yaptı! Fiyatı bakın ne kadar

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi sitesinde 18 yıldır tornacılık yapan Vedat Demiray, bir süre önce kullanılmayan atık malzemeleri değerlendirerek elektrikle çalışan ekskavatör yapmaya karar verdi. Sivaslı usta 2 ay boyunca topladığı hurda malzemeleri birleştirerek hedeflediği elektrikle çalışan ekskavatörü yapmayı başardı. Yüzde 100 yerli ve milli olan bu araç 220 volt elektrikle çalışıyor. Neredeyse bir saç kurutma makinesi kadar enerji harcıyor.

Tornacılık yapan Vedat Demiray, elektrikle çalışan ekskavatör ürettiğini ifade ederek, “Elimizdeki eski kullanılmayacak parçaları değerlendireyim dedim. Ramazan ayında bu işe başladık. Eski valften, eski pompadan 220 volt elektrik ile çalışan ekskavatör ürettik. Böyle bir şey çıkardık ortaya, şuanda kullanıyoruz.

Eski parçaları kullandığım için 5-6 bin civarında bir harcamamız oldu. İlerde bunun imalatını sürdürmek, daha gelişmiş bir şekilde çalışmak isterim. Burada en önemli olan 220 volt elektrik ile çalışması. Biz 220 volt elektrikten direk hidrolik gücü alarak bunu çalıştırdık" dedi.

PİYASADA 200 BİN TL'LİK MAKİNEYİ 10 BİN LİRAYA YAPTI Demiray mini ekskavatörlerin piyasada 150-200 bin civarında satılırken kendisinin ise 10 bin liraya üretebileceğini belirterek, “Şu anda petrol fiyatları malum. Elektrikli ekskavatörler akaryakıt ile çalışanlara göre çok dana ekonomik. Bizim tamiratını yaptığımız kepçeci arkadaşlarımız var, çok hoşlarına gidiyor. ‘Acaba diğer kepçelere takıp elektrikle çalıştırabilir miyiz’ diye soruyorlar.