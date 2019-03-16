Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, Atiker Konyaspor karşısında 2-0 galip geldi. Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Muriqi ve 68. dakikada Samudio'dan geldi. Öte yandan Konyaspor'da Skubic, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 34'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 34 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

2. dakikada Filipovic’in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak’ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson’un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta’nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü.

43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.