Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk takım, Atiker Konyaspor karşısında 2-0 galip geldi. Rizespor'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada Muriqi ve 68. dakikada Samudio'dan geldi. Öte yandan Konyaspor'da Skubic, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 34'e çıkarıp maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi. Ligde 6 maçtır kazanamayan Aykut Kocaman'ın öğrencileri ise 34 puanda kaldı ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacakken, Rizespor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
2. dakikada Filipovic’in ceza sahası içinde yaptığı hatayla topu kapan Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
23. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında, Melnjak’ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin solundan az farkla auta çıktı.
27. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Jonsson’un verdiği pas sonrası ceza sahası içinde Zuta’nın şutu, savunmadan sekerek oyun alanına döndü.
43. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Samudio’nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
51. dakikada sağ kanattan Jahovic’in pasına hareketlenen Ömer Ali’nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu kornere çeldi.
62. dakikada Konyaspor atağında, Milosevic’in ceza sahası dışından şutunda top direkten oyun alanına döndü.
67. dakikada Vedat Muriç’in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Samudio, topu kaleci Serkan’ın sağından ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada Rizespor ceza sahasında Skubic, Awaziem’in göğsüne ayağıyla yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
82. dakikada Hurtado’nun pasına hareketlenen Jahovic’in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.
Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx
Konyaspor: Serkan x, Skubic x, Uğur xx, Filipovic x, Zuta x, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Hadziahmetovic xx (Jahovic dk.46 xx), Milosevic xx, Mücahit x (Hurtado dk.59 xx)
Yedekler: Ertuğrul, Ali Turan, Selim, Opanasenko, Ferhat, Jevtovic, Traore, Ali Çamdalı,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx (Moroziuk dk. 61 x), Awaziem xx, Abarhoun xx, Melnjak xx, Azubuike xx, Musa xx, Samudio xxx (Nakoulma 88.dk ?) , Boldrin xx, Aatif Chahechouhe x (Aminu dk. 75 x), Muriqi xxx
Yedekler: Cihan Topaloğlu, Koray, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Saymak, Saadane, Çınar
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Vedat Muriç (dk. 2) Samudio (dk. 67) (Rizespor)
Sarı kart: Musa, Abdullah (Rizespor), Volkan (Konyaspor)
Kırmızı Kart: Skubic (dk. 77) (Konyaspor)
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