Konya kaçtı, Bursa yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konyaspor henüz 2. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda toparlanan Bursaspor 33'te penaltıdan Aytaç Kara ile devreye 1-1 eşitlikle girdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5, Bursaspor ise 2 yaptı.
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