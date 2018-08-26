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Konya kaçtı, Bursa yakaladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 26.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Jahovic ve Aytaç Kara'dan geldi.

Konya kaçtı, Bursa yakaladı

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Atiker Konyaspor ile Bursaspor karşılaştı. Maça hızlı başlayan Konyaspor henüz 2. dakikada Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

İlerleyen dakikalarda toparlanan Bursaspor 33'te penaltıdan Aytaç Kara ile devreye 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Konyaspor puanını 5, Bursaspor ise 2 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
konyaspor bursaspor Jahovic aytaç kara

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