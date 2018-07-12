SPOR

Atiker Konyaspor 2 - 0 CSMS Iaşi (Hazırlık maçı)

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 12.07.2018 20:27 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, Bolu kampında oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her açıdan güzel bir hazırlık maçı olduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor 2 - 0 CSMS Iaşi (Hazırlık maçı)

Yeni sezon çalışmalarını Bolu’da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, ilk hazırlık maçını Romanya 1. Lig takımlarından CSMS Iaşi ile yaptı. Karşılaşmayı Konyaspor, 80. dakikada Mustapha Yatabare ve 86. dakikada Moryke Fofana’nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

Maç sonrasında değerlendirme yapan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Genç arkadaşlarımız vardı, hepsini oynattık. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz. Yapacağımız işler çok önemliydi. Burada çok sevindiğimiz şeylerden bir tanesi; Traore'yi oynattık aylar sonra. Ondan dolayı mutluyuz. Bize göre her açıdan çok güzel bir hazırlık maçı geçti. Çok iyiydi, memnunuz” dedi.

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Ali Turan: Konyaspor'u başarılı günlerine döndürmek istiyoruzAli Turan: Konyaspor'u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz
Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o kriziAtiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor CSMS Iaşi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım oldu

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Avrupa'da biten transferler (2018-2019 sezonu)

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

Yasin Öztekin'in Bursaspor ile sözleşme imzalaması bekleniyor

İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

İngiliz taraftarlar FIFA'nın Cüneyt Çakır için soruşturma açmasını istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atiker Konyaspor 2 - 0 CSMS Iaşi (Hazırlık maçı)

Atiker Konyaspor 2 - 0 CSMS Iaşi (Hazırlık maçı)

Ali Turan: Konyaspor'u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz

Ali Turan: Konyaspor'u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

Ertuğrul Taşkıran, Atiker Konyaspor'da

Ertuğrul Taşkıran, Atiker Konyaspor'da

Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Rıza Çalımbay: Eto'o'ya yurt içi ve yurt dışından teklifler var!

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Serkan Kırıntılı Atiker Konyaspor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.