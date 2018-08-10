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Atiker Konyaspor 3 puana odaklandı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 10.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız ligin ilk maçını kazanmamız gerekiyor." dedi.

Atiker Konyaspor 3 puana odaklandı

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kayacık Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında en büyük destekçilerinin taraftar olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Onlara özellikle ilk maçımızda çok ihtiyacımız var. Onun için taraftarlarımızın desteğiyle çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Geçen sezona baktığımızda Konyaspor çok sıkıntılı bir süreç yaşamıştı. Bizim de bütün amacımız böyle sıkıntıları yaşatmamak ve yukarıya oynamaktır. Tek düşüncemiz bu. Bunu da başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabi gönül isterdi ki transfer olan arkadaşlarımız Bolu kampından itibaren bizimle olsun ama bize geç katıldıkları için takıma uyum sağlamaları da biraz zaman alacak."

Takıma yeni katılan oyuncuların antrenman eksiğinin bulunduğunu ve bu eksikliğin de önümüzdeki haftalarda giderileceğini dile getiren Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her teknik direktör transfer yaparken elindeki oyunculardan daha iyisini almak ister ama biliyorsunuz bunun maddi bir yönü var. Bu yüzden belli dengeleri de gözetmek durumundayız. Gücümüze göre transferler yapmaya çalıştık. Zaten elimizde Yatabare ve Jahovic gibi önemli santrforlar bulunuyor. Onların ayarında bir forvet aldığınızda çok sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için üç tane forvet olduğunda o zaman sıkıntılar başlar. Şu anda memnunuz. İnşallah sakatlıklar olmaz. Daha önce Yatabare burada bir sakatlık geçirmiş ve uzun süre oynayamamış. Bunun üzerine iki forvet oyuncusu alınmış. Daha sonra Yatabare gelince mecburen bir iki tanesini oturtmak zorunda kalıyorsunuz."

Bu sezon kadroyu geniş tutmak istemediklerini aktaran Çalımbay, "Çünkü oynamayan oyuncu her zaman sıkıntı üretebilir. İnşallah sakatsız bir sezon geçirebilirsek hiçbir sıkıntı yaşamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Lige yüzde 100 üç puan alarak başlamamız gerekiyor"

Rıza Çalımbay, sezonun ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının çok zor geçeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü ligde ilk maçlar oynanacağı için kimse kimseyi tanımıyor. Takımlar ancak üçüncü ve dördüncü haftadan sonra birbirini tanıyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağımız ligin ilk maçını kazanmamız gerekiyor. Yani lige yüzde 100 üç puan alarak başlamamız gerekiyor. Bunun için de sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor Rıza Çalımbay

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