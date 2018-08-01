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Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o kampı terk etti

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 01.08.2018 09:16 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'da Eto'o krizi patlak verdi. Hazırlık maçının kadrosunda olmadığını öğrenen golcü oyuncu kampı terk etti...

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o kampı terk etti

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrıldı. Türkiye’ye gelip Konyaspor Yönetimi ile görüşecek olan Eto’o, fesih şartlarını konuşacak. Konyaspor, 1 sene daha mukavelesi bulunan Eto’o’yu yıllık ücretinin ufak bir bölümünü ödeyerek ikna etmeyi planlıyor. 37 yaşındaki santrforun rotası, Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra netlik kazanacak. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig samuel eto'o Atiker Konyaspor Kayserispor NAC Breda

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