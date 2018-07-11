Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

Atiker Konyaspor’da Samuel Eto’o gerilimi tırmanıyor. Yeşil- Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında eski yönetim tarafından kadroya katılan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle indirim talebiyle masaya oturdu. Ancak Konyaspor’la 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan Eto’o’da beklediği cevabı alamadı.
Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’yu bulan Eto’o, sözleşmesine sadık kalınmasını istedi, yönetimin bu isteğini değerlendirmeye bile almadan geri çevirdi.
Konyaspor’un eli kolu bağlanırken farklı çözüm arayışları başladı. Buna göre Konyaspor menacerlere yetki vererek Eto’o’nun Uzakdoğu veya Güney ülkelerine satılmasını bekleyecek. (FANATİK)
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