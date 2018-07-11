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Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 11.07.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yönetim, Kamerunlu yıldızla masaya oturdu, ancak umduğunu bulamadı. Senelik 2.5 milyon Euro kazanan Eto’o, indirim teklifini geri çevirdi.

Atiker Konyaspor'da Samuel Eto'o krizi

Atiker Konyaspor’da Samuel Eto’o gerilimi tırmanıyor. Yeşil- Beyazlılar, geçen sezonun devre arasında eski yönetim tarafından kadroya katılan yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle indirim talebiyle masaya oturdu. Ancak Konyaspor’la 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan Eto’o’da beklediği cevabı alamadı.

Yıllık maliyeti bonuslarla birlikte 2.5 milyon Euro’yu bulan Eto’o, sözleşmesine sadık kalınmasını istedi, yönetimin bu isteğini değerlendirmeye bile almadan geri çevirdi.

Konyaspor’un eli kolu bağlanırken farklı çözüm arayışları başladı. Buna göre Konyaspor menacerlere yetki vererek Eto’o’nun Uzakdoğu veya Güney ülkelerine satılmasını bekleyecek. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig eto'o

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu saatten sonra kim alır la bu etoyu:))adam 37 yaşında..KONYASPOR dua etsinde belki bizim TÜRK TAKIMLARINDAKİ bu yabancı aşkından dolayı bi kek çıkarda yedirir ona:))
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